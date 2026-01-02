Chuyển nhượng biển số đẹp trúng đấu giá phải nộp thuế 5% từ 1-7

Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 10 đã bổ sung nhiều loại thu nhập vào diện chịu thuế. Luật có hiệu lực từ 1-7-2026.

Biển số 51K-888.88 được đấu giá hơn 32 tỉ đồng

Đáng chú ý là thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng, với mức 0,1% trên từng lần chuyển nhượng. Luật giao Chính phủ quy định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng thu và điều chỉnh thuế suất thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng vàng miếng phù hợp với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Cùng chung mức thuế suất 0,1% là thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số, tương đồng với thuế suất chuyển nhượng chứng khoán. Đối với tài sản số, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 05 ngày 9-9-2025 để về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam. Hiện các bộ ngành liên quan đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho lĩnh vực này.

Bên cạnh đó, các thu nhập từ chuyển nhượng tên miền quốc gia Việt Nam ".vn"; từ chuyển nhượng kết quả giảm phát thải khí nhà kính, tín chỉ các-bon; từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật cũng được bổ sung vào diện chịu thuế thu nhập cá nhân, với mức thuế suất 5%. Trong đó, thu nhập tính thuế là phần thu nhập vượt trên 20 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần phát sinh.

Trước đó, vào tháng 7-2023, Việt Nam chính thức triển khai đấu giá biển số xe ô tô theo hình thức thí điểm, thực hiện theo Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô.

Ngày 10-12-2024, Chính phủ ban hành Nghị định 156/2024/NĐ-CP về đấu giá biển số xe, có hiệu lực từ 1-1-2025. Nghị định này thay thế Nghị định 39/2023/NĐ-CP và mở rộng phạm vi đấu giá biển số xe bao gồm cả ô tô, xe mô tô, xe gắn máy.

Theo quy định hiện hành, giá khởi điểm của một biển số xe ô tô đưa ra đấu giá là 40 triệu đồng. Giá khởi điểm của một biển số xe mô tô, xe gắn máy đưa ra đấu giá là 5 triệu đồng.

Tính đến nay, biển số xe trúng đấu giá cao nhất ở Việt Nam là biển số ô tô 30K - 999.99, được trả hơn 75,2 tỉ đồng tại phiên đấu giá ngày 13-1-2024, trở thành kỷ lục mức trúng đấu giá cao nhất kể từ khi bắt đầu tổ chức đấu giá biển số xe ô tô. Trước đó, tại phiên đấu giá đầu tiên hồi tháng 9-2023, biển số 51K - 888.88 (TPHCM) được đấu với mức giá 32,34 tỉ đồng.

Đối với biển số xe máy, biển số trúng đấu giá cao nhất là biển "ngũ quý 9" 50AA - 999.99 tại TP HCM, được trả 2,68 tỉ đồng tại phiên đấu giá tổ chức ngày 9-4-2025. Ngoài ra, biển số "ngũ quý 9" 99AA - 999.99 (tại Bắc Ninh, nay là Bắc Giang) được trúng đấu giá với giá khoảng 2,66 tỉ đồng.

Theo quy định tại Thông tư 24/2023/TT-BCA, tổ chức, cá nhân chỉ được chuyển nhượng biển số xe ô tô trúng đấu giá kèm theo chuyển quyền sở hữu xe đã đăng ký biển số xe trúng đấu giá đó. Như vậy, người sở hữu biển số xe trúng đấu giá sẽ không thể chuyển nhượng biển số một cách độc lập. Thay vào đó, biển số chuyển nhượng phải đi kèm với chiếc xe đã được đăng ký biển số đó.