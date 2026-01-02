Công an cảnh báo khẩn về tin nhắn Zalo của người dân

Thời gian gần đây, các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội, đặc biệt là Zalo, tiếp tục gia tăng với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi. Kẻ gian thường giả mạo tài khoản của người quen, bạn bè để tiếp cận nạn nhân, sau đó dụ dỗ đầu tư với những lời hứa hẹn “lãi khủng”, nhanh giàu, nhằm chiếm đoạt tài sản.

Theo cảnh báo, các đối tượng lừa đảo thường sao chép tên, ảnh đại diện và thông tin cá nhân của người quen để tạo tài khoản Zalo giả. Chúng chủ động nhắn tin hỏi thăm, tạo cảm giác thân thiết, sau đó dẫn dắt câu chuyện sang các cơ hội đầu tư được quảng cáo là “an toàn”, “lãi cao”, “nội bộ”.

Đáng chú ý, ngay cả khi nạn nhân nhận được cuộc gọi video có hình ảnh và giọng nói quen thuộc, nguy cơ lừa đảo vẫn rất cao do các đối tượng có thể sử dụng công nghệ giả mạo hình ảnh và giọng nói.

Trước thực trạng này, người dân được Công an tỉnh Bắc Ninh khuyến cáo cần nắm vững nguyên tắc “3 không – 3 nhanh” để chủ động phòng tránh và tự bảo vệ mình trước các chiêu trò lừa đảo công nghệ cao.

Ảnh: CA tỉnh Bắc Ninh

Nguyên tắc “3 không” để phòng tránh lừa đảo

Để hạn chế rủi ro, người dân cần tuyệt đối tuân thủ 3 nguyên tắc cơ bản sau:

Thứ nhất, không tin tưởng tuyệt đối vào tin nhắn hay cuộc gọi liên quan đến vay tiền, đầu tư, kể cả khi người liên hệ có hình ảnh và giọng nói giống người quen.

Thứ hai, không cài đặt ứng dụng lạ hoặc truy cập các đường link không rõ nguồn gốc được gửi qua tin nhắn, bởi đây có thể là công cụ đánh cắp thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng.

Thứ ba, không chuyển tiền khi chưa xác thực. Trước mọi yêu cầu liên quan đến tiền bạc, cần gọi điện trực tiếp hoặc gặp mặt để xác minh rõ ràng danh tính người yêu cầu.

Nguyên tắc “3 nhanh” khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ

Trong trường hợp xuất hiện dấu hiệu bất thường, người dân cần hành động nhanh chóng để giảm thiểu thiệt hại.

Cụ thể, nhanh tra cứu thông tin, kiểm tra lại nội dung lời mời đầu tư, tài khoản liên hệ và các dấu hiệu lừa đảo phổ biến.

Tiếp đó, nhanh ngắt kết nối, dừng liên lạc ngay lập tức nếu bị đe dọa, thao túng tâm lý hoặc thúc ép chuyển tiền.

Cuối cùng, nhanh báo cáo cho cơ quan chức năng, lưu giữ các bằng chứng liên quan và trình báo với cơ quan công an hoặc các kênh tiếp nhận phản ánh để kịp thời xử lý.

Các cơ quan chức năng khuyến cáo, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác khi sử dụng mạng xã hội, không vì tin tưởng quen biết hay ham lợi nhuận cao mà bỏ qua các bước kiểm tra cần thiết. Việc ghi nhớ và thực hiện nghiêm nguyên tắc “3 không – 3 nhanh” là biện pháp quan trọng giúp mỗi người tự bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi trên không gian mạng.