Fanpage Thông tin Chính phủ cảnh báo khẩn

02-01-2026 - 22:32 PM | Xã hội

Trên mạng xã hội Threads đã xuất hiện trang giả mạo Thông tin Chính phủ, trong khi cơ quan này chưa có tài khoản chính thức trên nền tảng này.

Tối ngày 2/1, theo thông tin từ trang Fanpage Thông tin Chính phủ cho biết, trên nền tảng mạng xã hội Threads, thời gian gần đây xuất hiện một trang giả mạo Thông tin Chính phủ, có dấu hiệu sử dụng tên gọi và hình thức dễ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Đây là hành vi vi phạm pháp luật, tiềm ẩn nguy cơ phát tán thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng đến nhận thức của người dân.

Một trang giả mạo Thông tin Chính phủ, có dấu hiệu sử dụng tên gọi và hình thức dễ gây nhầm lẫn cho người dùng.

Đại diện Fanpage Thông tin Chính phủ khẳng định, hiện Thông tin Chính phủ chưa có trang chính thức trên nền tảng Threads, đồng thời cũng không tồn tại bất kỳ website nào có địa chỉ như trang đang lan truyền. Người dân được khuyến cáo nâng cao cảnh giác, kiểm chứng kỹ nguồn thông tin trước khi theo dõi, chia sẻ hoặc tương tác, tránh bị lợi dụng cho các mục đích xấu.

Liên quan đến vụ việc này, trang giả mạo nói trên đã được báo cáo tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền để tiến hành xác minh, xử lý theo quy định của pháp luật.


Theo Nam An

Phụ nữ mới

