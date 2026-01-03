Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn sinh năm 1990

03-01-2026 - 10:12 AM | Xã hội

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn, tổ công tác phát hiện 26 khối hàng cấm được cất giấu tại phòng ngủ.

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 03 đối tượng về hành vi tàng trữ hàng cấm (pháo).

Theo đó, ngày 26/12/2025, tại khu vực đường liên thôn thuộc khối Hồng Liên, phường Vinh Hưng, Tổ công tác Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đồng chủ trì với Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện, kiểm tra 01 đối tượng ôm 01 thùng bìa bên trong có 03 khối pháo loại 36 quả.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai nhận là Nguyễn Thị Thìn (SN 1990, trú phường Vinh Hưng, Nghệ An), số pháo trên đang trên đường đưa đi sử dụng thì bị lực lượng Công an phát hiện.

Các đối tượng và tang vật tại cơ quan Công an. Ảnh: CA Nghệ An

Tiến hành khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Thìn, tổ công tác tiếp tục phát hiện 26 khối pháo nổ được cất giấu tại phòng ngủ. Đối tượng khai nhận số pháo này của Nguyễn Thị Trà Hương (SN 1997, trú xã Trung Lộc, Nghệ An), là em ruột của Thìn gửi tại nhà mình. Tổng trọng lượng số pháo thu giữ là 31,9kg.

Ngày 27/12/2025, nhận thấy bản thân có liên quan đến sự việc này, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại phường Vinh Hưng, Nghệ An) đến cơ quan Công an để đầu thú. Tuấn khai nhận mua số pháo trên rồi đưa cho hai đối tượng còn lại nhằm mục đích chia nhau sử dụng dịp Tết Nguyên đán.

