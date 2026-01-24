Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

TPHCM: Cháy căn hộ chung cư, 3 mẹ con nguy kịch

24-01-2026 - 10:37 AM | Xã hội

(NLĐO) - Căn hộ bốc cháy trong đêm trở về sáng khiến 3 mẹ con bị suy hô hấp nặng do ngạt khói, bỏng, ngưng tim.

Sáng 24-1, nguồn tin từ Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho hay đã tiếp nhận 3 nạn nhân trong vụ cháy xảy ra tại chung cư EhomeS, phường Long Trường, TPHCM.

Lửa bốc cháy ngùn ngụt từ căn hộ thuộc Block C, tầng 5, Chung cư Ehomes. Clip do người dân cung cấp

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhi L.T.N. (6 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng đùi, cẳng và bàn chân hai bên, diện tích khoảng 20% cơ thể. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi thứ 2 là bé gái L.N.L.Đ. (9 tuổi), nhập viện trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói; bị bỏng độ IIA hai cẳng chân, diện tích khoảng 6% cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh nhân N.T.L. (32 tuổi, nữ) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng cánh – cẳng tay, nửa dưới đùi và hai cẳng chân, diện tích khoảng 19% cơ thể; nghi ngờ bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân được hồi sinh tim phổi và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện các nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại các bệnh viện tuyến trên. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Hải Yến

Người lao động

