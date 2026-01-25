Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam nữ nhân viên ngân hàng Trương Thị Hoài SN 1995

25-01-2026 - 08:26 AM | Xã hội

Kết quả xác định, Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 24/1 cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với với Trương Thị Hoài (sinh năm 1995, thường trú phường Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh; nơi ở hiện nay tại thôn Tân Lập, xã Đông Thái Ninh, tỉnh Hưng Yên) về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 290, Bộ luật hình sự.

Trước đó, cơ quan công an phát hiện Trương Thị Hoài là nhân viên ngân hàng, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của khách hàng thông qua thẻ tín dụng.

Qua điều tra, công an xác định, lợi dụng sự thiếu hiểu biết và lòng tin của khách hàng khi được giao quản lý thẻ tín dụng, cùng với việc am hiểu quy trình mở, quản lý, sử dụng thẻ và các quy định pháp luật liên quan, do cần tiền tiêu xài cá nhân, Hoài đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền trong các tài khoản thẻ tín dụng. Đối tượng kiểm tra dữ liệu thẻ trên hệ thống ngân hàng, sau đó liên hệ với các đại lý, hộ kinh doanh có lắp đặt máy POS (máy thanh toán thẻ tín dụng) tại nhiều tỉnh, thành phố để thực hiện giao dịch rút tiền từ tài khoản tín dụng của khách hàng. Số tiền chiếm đoạt từ mỗi thẻ dao động từ 20 đến dưới 60 triệu đồng.

Bị can Trương Thị Hoài - Ảnh: Công an Hưng Yên

Nhận thấy hành vi phạm tội có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn tinh vi, kín đáo và phức tạp, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung điều tra, làm rõ. Kết quả xác định, đến nay Trương Thị Hoài đã chiếm đoạt tiền của 39 bị hại với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngày 23/01/2026, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khưởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Trương Thị Hoài.

Hiện, cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và xử lý theo quy định của pháp luật.

Công an kêu gọi ai là nạn nhân của Trương Thị Hoài, đề nghị liên hệ ngay với Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên, qua Đại úy Nguyễn Đức Phước - Phó Đội trưởng, sđt: 0946.232.868 hoặc Đại úy Phạm Văn Anh - Điều tra viên thụ lý chính, sđt: 0968.677.769.

