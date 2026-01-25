Cho phép xuất trình đăng ký xe trên VNeID khi đi đăng kiểm xe

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư 71/2025/TT-BXD trong đó sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2024/TT-BXD để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng kiểm.

Chủ xe khi đi đăng kiểm chỉ cần xuất trình đăng ký xe trên tài khoản định danh điện tử VneiD mức độ 2

Đáng chú ý là quy định bổ sung khái niệm về giấy tờ đăng ký xe. Thông tư 71/2025/TT-BXD quy định giấy tờ đăng ký xe là một trong các giấy tờ sau: bản chính chứng nhận đăng ký xe; bản sao có chứng thực hoặc bản sao điện tử được chứng thực từ bản chính chứng nhận đăng ký xe; giấy chứng nhận đăng ký xe được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên.

Đồng thời sửa đổi quy định về giấy tờ cần xuất trình khi thực hiện thủ tục miễn kiểm định lần đầu, kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ, đề nghị chứng nhận xe cơ giới cải tạo (trừ xe mô tô, xe gắn máy); đề nghị chứng nhận xe máy chuyên dùng cải tạo; xe mô tô, xe gắn máy cải tạo theo hướng cho phép cơ sở đăng kiểm sử dụng dữ liệu về đăng ký xe được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe thay vì yêu cầu người đưa xe đi đăng kiểm xuất trình đăng ký xe.

Tuy nhiên, Thông tư cũng nêu rõ trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình giấy tờ về đăng ký xe hoặc bản chính giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe.

Đối với hồ sơ đề nghị kiểm định đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, Thông tư 71/2025/TT-BXD quy định: Chủ xe nộp trực tiếp tại cơ sở đăng kiểm hoặc qua hệ thống bưu chính hoặc qua hệ thống trực tuyến 1 bộ hồ sơ đề nghị kiểm định gồm các giấy tờ phải nộp và xuất trình theo quy định.

Cụ thể, xe sản xuất, lắp ráp trong nước, xe thuộc đối tượng nghiên cứu, phát triển có nhu cầu tham gia giao thông đường bộ, xe cơ giới nhập khẩu chạy trà trước khi thử nghiệm khí thải, xe nhập khẩu khác trong trường hợp bất khả kháng theo quy định của pháp luật mà dữ liệu về đăng ký xe từ cơ quan đăng ký xe chưa chia sẻ được thì chủ xe phải xuất trình bản chính chứng nhận đăng ký xe tạm thời hoặc chứng nhận đăng ký xe tạm thời được tích hợp trên tài khoản định danh điện tử từ mức độ 2 trở lên và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Như vậy, với quy định tại Thông tư 71/2025/TT-BXD, chủ xe chính thức được xuất trình đăng ký xe trên tài khoản định danh điện tử VneiD mức độ 2 trở lên thay vì xuất trình đăng ký xe bản giấy.

Theo cơ quan soạn thảo, quy định trên nhằm thực hiện Quyết định 1406/QĐ-BXD ngày 22-8-2025 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng. Qua đó tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; hạn chế tình trạng làm rơi, mất đăng ký xe bản chính khi đưa xe đi đăng kiểm.

Mặt khác, Thông tư 71/2025/TT-BXD cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định, tem kiểm định cho xe miễn kiểm định lần đầu, kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ xe cơ giới, xe máy chuyên dùng từ 1 ngày xuống 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

Trường hợp xe chỉ có giấy hẹn cấp chứng nhận đăng ký xe, cơ sở đăng kiểm cấp tem kiểm định và giấy hẹn trả giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe theo mẫu quy định tại Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư và chỉ thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian 4 giờ làm việc kể từ khi chủ xe được cấp đăng ký xe hoặc xuất trình giấy tờ về đăng ký xe.

Trường hợp giấy chứng nhận kiểm định bị sai thông tin, bị hỏng, cũng giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính cấp lại giấy chứng nhận kiểm định cho chủ xe từ 1 ngày xuống còn 4 giờ làm việc.