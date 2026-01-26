14 khoản phụ cấp được miễn đóng BHXH năm 2026, gồm những khoản nào?

Theo quy định tại Công văn 1198/CTL&BHXH-BHXH năm 2025 tiền lương đóng BHXH bắt buộc của NLĐ thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do NSDLĐ quyết định gồm:

- Lương tháng theo công việc/chức danh theo thang, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng được thỏa thuận trong hợp đồng;

- Các khoản phụ cấp bù đắp điều kiện lao động, tính chất công việc, sinh hoạt, mức độ thu hút lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đủ, được thỏa thuận trong hợp đồng;

- Các khoản bổ sung cụ thể, trả thường xuyên, ổn định, thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, đối với các chế độ và phúc lợi khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động không phải là tiền lương làm căn cứ tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, gồm:

(1) Thưởng phụ cấp chuyên cần cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất, kinh doanh, mức độ hoàn thành công việc của người lao động;

(2) Tiền thưởng sáng kiến;

(3) Tiền ăn giữa ca;

(4) Hỗ trợ xăng xe;

(5) Hỗ trợ điện thoại;

(6) Hỗ trợ đi lại;

(7) Hỗ trợ tiền nhà ở;

(8) Hỗ trợ tiền giữ trẻ;

(9) Hỗ trợ nuôi con nhỏ;

(10) Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết;

(11) Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn;

(12) Hỗ trợ khi người lao động có sinh nhật;

(13) Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động;

(14) Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp.

Như vậy, 14 khoản phụ cấp được miễn đóng BHXH bắt buộc nếu được ghi riêng lẻ, tách biệt trong hợp đồng lao động dưới dạng khoản phúc lợi hoặc hỗ trợ, không gộp chung vào phụ cấp lương hay thu nhập cố định dùng để tính đóng BHXH.

Trường hợp 14 khoản này bị ghi sai mục hoặc gộp chung với tiền lương, cơ quan BHXH có thể xem đây là thu nhập để tính đóng BHXH và yêu cầu truy đóng số tiền BHXH tương ứng.

Mức phụ cấp lương của người lao động hiện nay là bao nhiêu?

Tại điểm b khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH có quy định như sau:

Nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động

...

5. Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, kỳ hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được quy định như sau:

...

b) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên như sau:

b1) Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ;

b2) Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

...

Hiện nay, pháp luật lao động không đưa ra một mức cố định cho "phụ cấp lương" áp dụng chung cho tất cả người lao động. Thay vào đó, mức phụ cấp này sẽ phụ thuộc vào từng loại phụ cấp, đặc thù ngành nghề, vị trí công việc, điều kiện làm việc cũng như các thỏa thuận trong hợp đồng lao động hoặc quy định tại thang bảng lương của doanh nghiệp.

Đối với lao động trong khu vực nhà nước, mức phụ cấp lương có thể được quy định cụ thể trong các Nghị định, quyết định bảng lương và phụ cấp.

Có bắt buộc trả phụ cấp lương cho người lao động không?

Tại Điều 21 Bộ luật Lao động 2019 quy định như sau:

Nội dung hợp đồng lao động

1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ của người sử dụng lao động và họ tên, chức danh của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người sử dụng lao động;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nơi cư trú, số thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người giao kết hợp đồng lao động bên phía người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương theo công việc hoặc chức danh, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề.

...

Có thể thấy, phụ cấp lương là nội dung chủ yếu cần có trong hợp đồng lao động được giao kết giữa các bên.

Đây là khoản tiền bù đắp cho điều kiện lao động, tính chất phức tạp của công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ hấp dẫn của công việc, mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính toán.

Các khoản phụ cấp không được trả cho tất cả nhân viên mà phụ thuộc vào điều kiện và công việc của mỗi người. Đồng thời, khi trả thêm tiền lương cho người lao động, người sử dụng lao động phải xem xét, cân nhắc các yếu tố để tính đủ mức tiền lương ghi trong hợp đồng.

Như vậy, người sử dụng lao động không có nghĩa vụ phải trả phụ cấp lương cho tất cả người lao động.