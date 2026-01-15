Từ 2026, hưởng lương hưu BHXH tự nguyện thay đổi ra sao?

Từ năm 2026, theo Luật BHXH năm 2024, người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định và có thời gian đóng từ đủ 15 năm trở lên.

Tư vấn người lao động tham gia BHXH tự nguyện

Cụ thể, năm 2026, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là 61 tuổi 6 tháng, lao động nữ là 57 tuổi.

Mức lương hưu hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện được tính trên cơ sở mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng. Đối với lao động nữ, mức hưởng bằng 45% tương ứng 15 năm đóng BHXH; sau đó, mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%.

Đối với lao động nam, mức hưởng bằng 45% tương ứng 20 năm đóng BHXH; mỗi năm đóng thêm được tính thêm 2%, tối đa 75%. Trường hợp lao động nam có thời gian đóng từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm, mức lương hưu bằng 40% tương ứng 15 năm tham gia, sau đó mỗi năm đóng thêm được tính thêm 1%.

Ngoài lương hưu, người tham gia BHXH tự nguyện còn được hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu nếu có thời gian đóng vượt mức quy định. Theo đó, lao động nam đóng trên 35 năm, lao động nữ đóng trên 30 năm sẽ được hưởng khoản trợ cấp này.

Trường hợp đã đủ điều kiện hưởng lương hưu nhưng tiếp tục đóng BHXH, người lao động được trợ cấp bằng hai lần mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng cho mỗi năm đóng vượt so với quy định, tính đến thời điểm nghỉ hưu.

Thời điểm hưởng lương hưu được tính từ ngày đầu tiên của tháng liền kề sau tháng người lao động đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Người đang hưởng lương hưu từ BHXH tự nguyện được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu.

Theo BHXH Việt Nam, hiện cả nước có hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.

Mới đây, Quốc hội thông qua các Nghị quyết 245 và 246/2025/QH15 về dự toán và phân bổ ngân sách trung ương năm 2026, trong đó cho phép sử dụng nguồn tích lũy cải cách tiền lương để điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng và một số chính sách an sinh xã hội. Theo đó, năm 2026 có thể sẽ thực hiện tăng lương hưu và các khoản trợ cấp từ nguồn ngân sách trung ương.