Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú

15-01-2026 - 10:49 AM | Xã hội

Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ rồi cướp tài sản ở Hưng Yên, đã ra đầu thú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên

Sáng 15-1, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, lãnh đạo Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh cho biết Kiều Ngọc Anh, nghi phạm sát hại 2 phụ nữ rồi cướp tài sản ở Hưng Yên, đã ra đầu thú tại xã Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên.

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú - Ảnh 1.

Nghi phạm Kiều Ngọc Anh tại cơ quan công an

Công an phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh thông báo để nhân dân biết, yên tâm sinh hoạt, làm việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, chiều 14-1, tại Khu Công nghiệp Phố Nối A, xã Như Quỳnh đã xảy ra vụ một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, nghi cướp tài sản, khiến 1 người phụ nữ tử vong. Đối tượng được xác định là nam giới.

Sau khi gây án, đối tượng đã sử dụng xe máy của nạn nhân mang nhãn hiệu Honda Vision, màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 để di chuyển đến địa bàn xã Lạc Đạo và tiếp tục gây án.

Tại đây, camera an ninh của người dân ghi nhận 1 phụ nữ bị đối tượng tấn công ngay trước cửa nhà và tử vong. Gây án xong, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, nghi phạm được xác định là Kiều Ngọc Anh, sinh ngày 18-2-1999, thường trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên.

Nghi phạm sát hại 2 người phụ nữ ở Hưng Yên đã ra đầu thú - Ảnh 2.

Quyê định tìm người của Công an tỉnh Hưng Yên

Đặc điểm nhận dạng của đối tượng: Nốt ruồi cách 2 cm dưới sau đuôi mắt trái. Khi đi, đối tượng mặc áo khoác màu đen, quần âu màu xám trắng, đội mũ bảo hiểm màu trắng, đi dép tổ ong, đi xe máy Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 (hiện xe máy đã bỏ lại tại khu vực Cột đồng hồ gần trung tâm văn hóa Luy Lâu). Đặc biệt, đối tượng có biểu hiện ngáo đá và cực kỳ nguy hiểm.

Theo Tr.Đức

Người lao động

