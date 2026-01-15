Bổ nhiệm 99 Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Bổ nhiệm 99 đồng chí giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe công bố Quyết định số 01/QĐĐ-QK1, ngày 11/1/2026 của Quân khu 1 về việc bổ nhiệm chức vụ cán bộ. Trong đó, bổ nhiệm có thời hạn đối với 99 đồng chí về giữ chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường tỉnh Bắc Ninh.

Đây là đợt kiện toàn đội ngũ cán bộ quân sự cơ sở quan trọng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương trong tình hình mới.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ đợt này, Trung tá Vũ Đức Hạnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Bồng Lai xin hứa, tiếp tục rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ vững phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong thời kỳ mới.

Đồng thời cam kết sẽ là hạt nhân đoàn kết trong đơn vị, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi hoạt động. Quyết tâm triển khai hiệu quả phong trào thi đua quyết thắng năm 2026 với chủ đề: “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng”.

Không ngừng học tập, rèn luyện, đổi mới phương pháp tác phong công tác, bám sát cơ sở, hành động ngay, khẩn trương triển khai công việc, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Các đồng chí lãnh đạo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường cho các cán bộ. Ảnh: Báo Bắc Ninh

Đại tá Trần Viết Năng chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, đồng thời nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm lần này được thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch; đây là những cán bộ có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Đại tá Trần Viết Năng yêu cầu các cán bộ được bổ nhiệm nhanh chóng nắm chắc địa bàn, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương theo chức trách, nhiệm vụ được giao; tập trung thực hiện tốt công tác tuyển quân; xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên vững mạnh; giữ vững đoàn kết, gắn bó mật thiết với Nhân dân./.