Công an Bắc Ninh phát cảnh báo khẩn, truy tìm nghi phạm giết 2 phụ nữ ở Hưng Yên

15-01-2026 - 09:51 AM | Xã hội

Công an Bắc Ninh đề nghị người dân cảnh giác với nghi phạm gây án mạng nghiêm trọng tại Hưng Yên rồi bỏ trốn sang địa bàn, đối tượng có biểu hiện ngáo đá.

Công an tỉnh Bắc Ninh phát thông báo cảnh báo người dân trên địa bàn sau khi phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy tìm Kiều Ngọc Anh (SN 1999, trú tại Hưng Yên), nghi phạm gây ra 2 vụ án mạng trong chiều 14/1 tại tỉnh Hưng Yên khi kẻ này xuất hiện tại phường Thuận Thành (Bắc Ninh) và bỏ lại xe máy ven đường, tiếp tục lẩn trốn.

Xe máy của nghi phạm để lại ven đường ở Bắc Ninh.

Theo thông tin từ Công an Bắc Ninh, sau khi gây án, nghi phạm điều khiển xe máy Vision màu trắng, biển kiểm soát 28FN-094.49 di chuyển về khu vực Cột Đồng Hồ thuộc khu vực Luy Lâu (phường Thuận Thành) rồi bỏ lại phương tiện để tiếp tục lẩn trốn.

Nghi phạm được xác định là Kiều Ngọc Anh, (SN 1999, trú tại thôn Thanh Đặng, xã Lạc Đạo, tỉnh Hưng Yên). Đặc điểm nhận dạng: mặc áo khoác màu đen, quần âu màu xám trắng, đi dép tổ ong màu trắng.

Cơ quan công an cho biết nghi phạm có biểu hiện ngáo đá và cực kỳ nguy hiểm, có khả năng gây hại cho người dân trong quá trình lẩn trốn. Do đó, Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tự tiếp cận khi phát hiện đối tượng mà cần báo ngay cho lực lượng công an gần nhất để phối hợp bắt giữ.

Bên cạnh đó, Công an Bắc Ninh khuyến cáo người dân khu vực các phường như Thuận Thành, Mão Điền và các địa bàn lân cận chú ý đến những trường hợp nghi vấn, đồng thời hạn chế tiếp xúc nếu nghi phạm xuất hiện trong khu dân cư.

Hình ảnh hung thủ xuất hiện và hỏi đường tại phường Thuận Thành, Bắc Ninh

Trước đó, vào đầu giờ chiều 14/1, tại khu vực Khu công nghiệp Phố Nối A, tỉnh Hưng Yên, nghi phạm Kiều Ngọc Anh sát hại một phụ nữ 20 tuổi, rồi cướp xe máy cùng một số tài sản của nạn nhân.

Sau đó, Kiều Ngọc Anh tiếp tục di chuyển về khu vực thôn Hoàng Nha, xã Lạc Đạo và dùng dao tấn công người phụ nữ sinh năm 1982, quê xã Lạc Đạo. Nạn nhân bị thương, chạy vào nhà dân nhưng sau đó tử vong do vết thương quá nặng.

Sau khi gây án, hung thủ cũng lấy đi một số tài sản của nạn nhân và nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Hiện Công an tỉnh Bắc Ninh tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh Hưng Yên truy bắt nghi phạm.

Văn Chương/VTC News

VTC News

