Năm 2026, người đi xe máy vi phạm nồng độ cồn 'kịch khung' bị xử phạt thế nào?

Rượu bia là những chất kích thích, khi nạp số lượng lớn vào cơ thể sẽ làm hệ thần kinh mất khả năng tự chủ. Người say rượu bia không còn khả năng điều khiển phương tiện giao thông, xử lý tình huống và làm chủ tốc độ cho phép.

Đây là nguyên nhân chính gây ra các vụ tai nạn giao thông thảm khốc, gây thiệt hại về tính mạng, tài sản, sức khỏe cả người gây tai nạn và người bị nạn.

Theo quy định tại điểm a khoản 6 Điều 7, điểm b khoản 8 Điều 7 và điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, mức phạt nồng độ cồn xe máy hiện nay cao nhất đến 10 triệu đồng. Cụ thể như sau:

Phạt tiền từ 02 - 03 triệu đồng: Điều khiển xe máy trên đường mà trong máu/hơi thở có nồng độ cồn chưa vượt quá 50 miligam/100 mililit máu hoặc 0,25 miligam/lít khí thở.

Phạt tiền từ 06 - 08 triệu đồng: Điều khiển xe máy trên đường mà trong máu/hơi thở có nồng độ cồn vượt 50 - 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt 0,25 - 0,4 miligam/lít khí thở.

Phạt tiền từ 08-10 triệu đồng: Điều khiển xe máy trên đường mà trong máu/hơi thở có nồng độ cồn vượt 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt 0,4 miligam/lít khí thở.

Lưu ý: Người không chấp hành yêu cầu kiểm tra về nồng độ cồn của người thi hành công vụ sẽ bị xử phạt tương ứng với mức phạt nồng độ cồn cao nhất.

Chỉ cần bị phát hiện trong máu hoặc trong hơi thở có nồng độ thì người điều khiển phương tiện tham gia giao thông sẽ bị xử phạt vi phạm.

Có bị tước bằng lái xe khi điều khiển xe máy có nồng độ cồn?

Căn cứ theo quy định tại khoản 13 Điều 7 Nghị định 168/2024/NĐ-CP như sau:

Xử phạt, trừ điểm giấy phép lái của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

...

12. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt chính, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung sau đây:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 2 Điều này còn bị tịch thu thiết bị phát tín hiệu ưu tiên lắp đặt, sử dụng trái quy định;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm a, điểm b, điểm h, điểm i, điểm k khoản 9 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 10 tháng đến 12 tháng;

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm d, điểm đ, điểm e, điểm g khoản 9; khoản 11 Điều này bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

13. Ngoài việc bị áp dụng hình thức xử phạt, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị trừ điểm giấy phép lái xe như sau:

a) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 3; khoản 5; điểm b, điểm c, điểm d khoản 6; điểm a khoản 7 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 02 điểm;

b) Thực hiện hành vi quy định tại điểm đ khoản 4; điểm a khoản 6; điểm c, điểm d, điểm đ khoản 7; điểm a khoản 8 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 04 điểm;

c) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 7, điểm c khoản 9 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 06 điểm;

d) Thực hiện hành vi quy định tại điểm b khoản 8, khoản 10 Điều này bị trừ điểm giấy phép lái xe 10 điểm.

Như vậy, đối với mức phạt nồng độ cồn xe máy cao nhất sẽ không bị trừ điểm giấy phép lái xe. Tuy nhiên, người vi phạm sẽ bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 tháng đến 24 tháng.

Vi phạm nồng độ cồn có bị thu giữ xe máy không?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 48 Nghị định 168/2024/NĐ-CP về việc tạm giữ phương tiện liên quan đến người điều khiển, phương tiện vi phạm quy định giao thông đường bộ, cụ thể như sau:

“Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền được phép tạm giữ phương tiện trước khi ra quyết định xử phạt theo quy định tại điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 8 Điều 125 của Luật Xử lý vi phạm hành đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của Nghị định này:…

b) Điểm a khoản 6; điểm b khoản 7; điểm b khoản 8; điểm a, điểm b, điểm d, điểm đ. điểm e, điểm g, điểm h, điểm i, điểm k khoản 9; khoản 11 Điều 7;

Theo quy định nêu trên, để ngăn chặn ngay các hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền được pháp tạm giữ phương tiện của người tham gia giao thông trước khi ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nếu xảy ra trường hợp vi phạm nêu trên.

Dẫn chiếu đến điểm a khoản 6, điểm b khoản 8 và điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định 168/2025/NĐ-CP thì đây là các hành vi vi phạm nồng độ cồn xe máy khi tham gia giao thông.

Do đó, trường hợp để ngăn chặn ngay hành vi vi phạm thì người có thẩm quyền có quyền tạm giữ phương tiện (xe máy) trước khi có quyết định xử phạt về hành vi điều khiển xe máy có nồng độ cồn.

Ăn hoa quả, thực phẩm lên men có bị thổi phạt nồng độ cồn?

Thực tế, không chỉ có rượu, bia mà một số thực phẩm như nho, sầu riêng, chuối, trái cây lên men, siro cảm cúm... cũng có khả năng để lại nồng độ cồn trong cơ thể. Tuy nhiên lượng cồn này thường rất nhỏ và rất khó phát hiện bằng máy đo nồng độ cồn.

Tuy nhiên do cơ địa, bệnh tật, do mắc hội chứng tự lên men rượu tại ruột cũng có một vài trường hợp hiện nồng độ cồn sau khi sử dụng các thực phẩm lên men.

Dẫu vậy, người tham gia giao thông cũng không cần quá lo lắng về việc bị phạt nồng độ cồn sau khi ăn hoa quả, thực phẩm lên men. Bởi về nguyên tắc, Cảnh sát giao thông chỉ xử phạt vi phạm đối với trường hợp có nồng độ cồn trong máu hoặc trong hơi thở do uống rượu, bia.

Công dân có quyền giải trình về hành vi của mình, nếu không uống rượu, bia mà bị phát hiện có nồng độ cồn, tài xế cần giải thích lý do và xin nghỉ ngơi thêm 10 đến 15 phút sau đó thổi nồng độ cồn cồn lần hai hoặc xin đổi sang hình thức xét nghiệm nồng độ cồn trong máu.

Độ cồn gây ra bởi thực phẩm lên men sau khi ăn vốn đã ít lại được chuyển hóa nhanh trong cơ thể nên chỉ cần ngồi nghỉ ngơi một lát rồi thổi lại nồng độ cồn thì sẽ cho chỉ số bằng 0.

Hay như với lựa chọn xét nghiệm máu, do lượng cồn từ hoa quả lên men rất thấp nên kết quả xét nghiệm máu thường cũng sẽ cho chỉ số bằng 0. Nhờ đó, tài xế sẽ không bị xử phạt.