Từ ngày 1/7, thay đổi quan trọng về hộ chiếu chính thức áp dụng, hàng triệu người cần biết rõ

26-01-2026 - 11:16 AM | Xã hội

Từ ngày 1/7 tới đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam sẽ chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi đáng chú ý. Một trong những điểm quan trọng nhất mà người dân cần nắm rõ là quy định siết chặt về giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông được cấp theo thủ tục rút gọn.

Theo quy định mới tại Điều 7, hộ chiếu phổ thông cấp theo thủ tục rút gọn sẽ có thời hạn tối đa không quá 12 tháng và đặc biệt là không được phép gia hạn. Quan trọng hơn, loại hộ chiếu này chỉ có giá trị sử dụng duy nhất một lần khi xuất cảnh hoặc nhập cảnh Việt Nam. Đây là thay đổi lớn nhằm chuẩn hóa quy trình quản lý xuất nhập cảnh, đòi hỏi công dân phải tính toán kỹ lưỡng khi lựa chọn hình thức cấp hộ chiếu để tránh ảnh hưởng đến các chuyến đi dài ngày hoặc nhu cầu đi lại nhiều lần.

Bên cạnh việc siết chặt quy định về hộ chiếu rút gọn, luật mới cũng mở rộng đối tượng được cấp các loại hộ chiếu đặc biệt nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho công tác cán bộ.

Cụ thể, cấp phó của người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ được cấp hộ chiếu ngoại giao. Đối với hộ chiếu công vụ, danh sách đối tượng được cấp cũng đã được bổ sung thêm người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp xã.

Để phù hợp với thực tiễn quản lý, luật sửa đổi cũng làm rõ các trường hợp bị thu hồi hoặc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành hủy giá trị sử dụng của hộ chiếu phổ thông còn thời hạn trong trường hợp công dân đã được cấp hộ chiếu mới, hoặc thu hồi những cuốn hộ chiếu có thông tin sai lệch.

Đặc biệt, người đang bị truy nã sẽ bị hủy giá trị sử dụng hộ chiếu ngay lập tức. Ngoài ra, quy định mới cũng điều chỉnh để người bị tạm hoãn xuất cảnh nhưng đang ở nước ngoài sẽ không còn thuộc trường hợp chưa cấp giấy tờ xuất nhập cảnh, giúp tháo gỡ vướng mắc trong việc quản lý cư trú đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài.

Theo Khả Văn

Đời sống và pháp luật

