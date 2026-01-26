Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Trương Ngọc Huyền SN 1993

26-01-2026 - 09:01 AM | Xã hội

Trương Ngọc Huyền và 5 đối tượng khác bị bắt để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng, mua bán trái phép chất ma túy.

‎Ngày 25/1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh An Giang cho biết đang tạm giam 6 đối tượng gồm: Nguyễn Hữu Duyên (Sinh năm 1991), Trương Ngọc Huyền (Sinh năm 1993), Từ Thanh Liêm (Sinh năm 1997), Nguyễn Quốc Phương (Sinh năm 1989), Nguyễn Hữu Phúc (Sinh năm 1990) và Đào Thị Hiền Ngoan (Sinh năm 2000), có nơi cư trú tại các tỉnh An Giang, Cà Mau và TP. HCM, để điều tra về hành vi tổ chức sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam Trương Ngọc Huyền SN 1993 - Ảnh 1.

Hiện trường vụ việc (Ảnh: Công an An Giang).

Theo hồ sơ vụ án, rạng sáng ngày 23/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra hành chính một căn phòng cho thuê tại khu phố 12, phường Dương Đông, đặc khu Phú Quốc.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an bắt quả tang 6 đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Bắt tạm giam Trương Ngọc Huyền SN 1993 - Ảnh 2.

Tang vật vụ án (Ảnh: Công an An Giang).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 1 đĩa sứ bên trong có chứa chất nghi là ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Nguyễn Quốc Phương khai nhận số chất trên là ma túy loại Ketamine do Phương mang đến để cả nhóm cùng sử dụng.

Qua tiếp tục đấu tranh, Phương đã tự nguyện giao nộp thêm 2 bịch nilon trong suốt, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng, được cất giấu trong cốp xe mô tô.

Phương khai nhận số ma túy này do Nguyễn Hữu Phúc đưa nhờ cất giấu nhằm tìm người mua bán lại để kiếm lời.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã thu giữ toàn bộ tang vật liên quan, lập biên bản phạm tội quả tang và tiếp tục điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Theo Duy Anh

