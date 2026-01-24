Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lệnh bắt tạm giam Trịnh Thị Hóa làm nghề buôn bán quần áo

24-01-2026 - 13:19 PM | Xã hội

Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo đến những cá nhân có thế chấp Sổ bảo hiểm xã hội cho Trịnh Thị Hóa khẩn trương liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai ngày 22/1 cho biết vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Hóa (sinh năm 1982, ngụ phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai) để điều tra làm rõ tội Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Cơ quan CSĐT xác định năm 2020 đến 2022, Trịnh Thị Hóa, làm nghề buôn bán quần áo tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (nay là xã Đồng Phú, tỉnh Đồng Nai). Ngoài việc buôn bán quần áo, Hoá cho công nhân làm việc tại các Công ty trong Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú vay tiền để lấy lãi hàng tháng với hình thức thế chấp Sổ Bảo hiểm xã hội.

Trong khoảng thời gian trên, do dịch bệnh Covid 19 bùng phát, các Công ty tại Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú cắt giảm nhân sự dẫn đến nhiều công nhân vay tiền của Hoá phải nghỉ việc, không có thu nhập nên không có khả năng trả lãi cho Hóa.

Để thu được tiền gốc và lãi cho vay, Hoá yêu cầu người vay tiền ký giấy ủy quyền cho Hóa thực hiện rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, sau khi rút tiền thì Hóa sẽ lấy tiền gốc, lãi, chi phí rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần và trả lại tiền dư cho người vay.

Công an thực hiện các quyết định với Trịnh Thị Hóa - Ảnh: Công an Đồng Nai

Đối với những trường hợp người vay không ký giấy uỷ quyền cho Hoá nhận tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì Hóa giả chữ ký của người ủy quyền sau đó thuê 01 đối tượng (không rõ lai lịch) làm giả giấy ủy quyền để làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần. Trong khoảng thời gian trên, Hóa đã sử dụng 03 Giấy uỷ quyền giả chữ ký, mộc dấu của Văn phòng Công chứng Hoàng Mai Khanh làm thủ tục rút tiền trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần với tổng số tiền gần 247 triệu đồng.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh Đồng Nai cũng thông báo đến những cá nhân có thế chấp Sổ bảo hiểm xã hội cho Trịnh Thị Hóa khẩn trương trình báo và liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát kinh tế) Công an tỉnh Đồng Nai (Địa chỉ: Số 1034, đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai, SĐT: 0693.480.187 hoặc liên hệ Điều tra viên: Đào Đình Dương, SĐT: 0965.137.555) để làm việc, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng trước pháp luật.

Theo Trang Anh

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Công an Hà Nội cảnh báo nóng tất cả người mua vàng

Công an Hà Nội cảnh báo nóng tất cả người mua vàng Nổi bật

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội

Ngắm màn pháo hoa quy mô lớn "chưa từng có" vừa xuất hiện trên bầu trời Hà Nội Nổi bật

Quyết định khởi tố bác sĩ, cán bộ y tế Trần Thị Giang, Lê Vũ Long và 3 người khác

Quyết định khởi tố bác sĩ, cán bộ y tế Trần Thị Giang, Lê Vũ Long và 3 người khác

12:47 , 24/01/2026
Clip cận cảnh ngọn lửa bao trùm căn hộ chung cư Ehome S, 3 mẹ con nguy kịch

Clip cận cảnh ngọn lửa bao trùm căn hộ chung cư Ehome S, 3 mẹ con nguy kịch

12:34 , 24/01/2026
Công an thông tin về vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu

Công an thông tin về vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu

12:13 , 24/01/2026
Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối

Tiền về tài khoản ngân hàng: 8 khoản tiền này bắt buộc phải đóng thuế nếu không muốn gặp rắc rối

11:31 , 24/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên