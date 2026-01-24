Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Clip cận cảnh ngọn lửa bao trùm căn hộ chung cư Ehome S, 3 mẹ con nguy kịch

24-01-2026 - 12:34 PM | Xã hội

Căn hộ bốc cháy trong đêm trở về sáng khiến 3 mẹ con bị suy hô hấp nặng do ngạt khói, bỏng, ngưng tim.

Theo thông tin từ báo Sài Gòn giải phóng, ngày 24/1, Bệnh viện Lê Văn Thịnh (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận cấp cứu ban đầu các nạn nhân trong vụ cháy chung cư Ehome S (phường Long Trường, TPHCM).

Từ hình ảnh hiện trường được ghi lại, có thể thấy, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội từ một căn hộ vào lúc đêm khuya. Lửa đỏ rực bao trùm toàn bộ cửa sổ và khu vực lan can, khói đen cuồn cuộn bốc cao khiến nhiều người chứng kiến cảnh tượng không khỏi hoảng loạn. Chuông báo cháy kêu vang.

Clip hiện trường sự việc (Video do người dân cung cấp/ Nguồn: SGGP)

Về tình hình các bệnh nhân nhân, báo Người lao động thông tin, bệnh viện tiếp nhận nữ bệnh nhi L.T.N. (6 tuổi) trong tình trạng suy hô hấp cấp do ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng đùi, cẳng và bàn chân hai bên, diện tích khoảng 20% cơ thể. Bệnh nhi được xử trí thở máy, đặt nội khí quản và chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để tiếp tục điều trị.

Bệnh nhi thứ 2 là bé gái L.N.L.Đ. (9 tuổi), nhập viện trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói; bị bỏng độ IIA hai cẳng chân, diện tích khoảng 6% cơ thể. Các bác sĩ đã tiến hành hồi sinh tim phổi và chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 1.

Bệnh nhân N.T.L. (32 tuổi, nữ) được đưa vào cấp cứu trong tình trạng hậu ngưng tim, ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, kèm bỏng độ IIA vùng cánh – cẳng tay, nửa dưới đùi và hai cẳng chân, diện tích khoảng 19% cơ thể; nghi ngờ bỏng đường hô hấp. Bệnh nhân được hồi sinh tim phổi và chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.

Hiện các nạn nhân đang được theo dõi và điều trị tích cực tại các bệnh viện tuyến trên. Vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Phạm Trang (t/h)

Theo Phạm Trang

Đời sống & pháp luật

