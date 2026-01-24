Công an thông tin về vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu

Ngày 24-1, Công an phường Long Trường, TPHCM, cho biết đang phối hợp với các lực lượng liên quan điều tra vụ cháy chung cư EHome S Phú Hữu (đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường).

Hiện trường vụ cháy

Khoảng 3 giờ cùng ngày, đám cháy bùng lên dữ dội từ một căn hộ ở tầng 5 chung cư EHome S Phú Hữu. Phát hiện cháy, người dân tìm cách tháo chạy xuống đất.

Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an TPHCM điều động xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Đám cháy nhanh chóng được khống chế. Tuy nhiên, hỏa hoạn khiến 3 mẹ con bị thương nguy kịch, gồm người mẹ 32 tuổi, hai con gái 6 và 9 tuổi.

Lãnh đạo Công an phường Long Trường cho hay hiện 3 mẹ con đang được cấp cứu tại bệnh viện.