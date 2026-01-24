Quyết định khởi tố bác sĩ, cán bộ y tế Trần Thị Giang, Lê Vũ Long và 3 người khác

Công an tỉnh Hưng Yên tối 23/1 cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh ngày 19/1 đã ra Quyết định khởi tố vụ án và Khởi tố bị can đối với Đoàn Cảnh Tỉnh (1981) trú tại xã Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên; Hoàng Thị Phương (1994) trú tại xã Lương Bằng, tỉnh Hưng Yên; Nguyễn Văn Hợi (1971) trú tại xã Triệu Việt Vương, tỉnh Hưng Yên; Trần Thị Giang (1981) trú tại xã Tân Hưng, tỉnh Hưng Yên; Lê Vũ Long (1973) trú tại xã Nguyễn Văn Linh, tỉnh Hưng Yên.

Cả 5 bị can bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Hình ảnh Cơ quan điều tra thi hành các Quyết định tố tụng - Ảnh: Công an Hưng Yên

Cơ quan điều tra thi hành các Quyết định tố tụng - Ảnh: Công an Hưng Yên

Theo tài liệu điều tra, trong khoảng thời gian từ năm 2020 đến năm 2024, các đối tượng trên với vai trò là các bác sĩ, cán bộ tại các Trung tâm y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn đã hợp thức hóa hồ sơ, cụ thể là ghi nhận thông tin sai lệch trong hồ sơ bệnh án; khai khống thông tin, trình báo không trung thực về "thời gian điều trị nội trú" và "tình hình bệnh tật, chế độ điều trị" cho nhiều bệnh nhân.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, hồ sơ bệnh án là tài liệu pháp lý quan trọng, phản ánh trung thực quá trình khám, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh. Vì vậy, mọi hành vi giả mạo, sửa chữa, làm sai lệch hồ sơ bệnh án đều là vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật và đạo đức nghề nghiệp của người thầy thuốc.

Trong thực tế, một số trường hợp cá biệt đã cố tình thêm, bớt, tẩy xóa thông tin, lập hồ sơ khống hoặc thay đổi diễn biến bệnh nhằm che giấu sai sót chuyên môn, trục lợi bảo hiểm hoặc né tránh trách nhiệm. Những hành vi này không chỉ làm sai lệch sự thật, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của người bệnh mà còn gây khó khăn cho công tác chuyên môn, điều tra và xét xử, làm mất niềm tin của nhân dân đối với ngành y tế.