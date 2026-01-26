Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bị xử phạt, cô gái livestream xúc phạm CSGT

26-01-2026 - 10:48 AM | Xã hội

Bức xúc vì bị xử phạt vi phạm giao thông, một cô gái ở Gia Lai đã livestream trênTikTok xuyên tạc, xúc phạm lực lượng CSGT.

Ngày 25-1, Công an xã Cửu An, tỉnh Gia Lai cho biết đã làm việc với cô gái tên T.T.D.H (SN 2009, trú tại xã Cửu An) để xử lý hành vi xúc phạm uy tín của lực lượng CSGT.

Trước đó, sáng 23-1, Công an xã Cửu An phát hiện T.T.D.H livestream trên mạng xã hội TikTok, sử dụng lời lẽ thô tục, xuyên tạc, xúc phạm CSGT.

Cô gái livestream xúc phạm CSGT bị xử phạt tại gia Lai - Ảnh 1.

Cô gái 17 tuổi thừa nhận do bốc đồng, nhận thức pháp luật hạn chế nên đã có những lời nói xuyên tạc, nói xấu lực lượng CSGT và cam kết không tái phạm

Công an xã Cửu An đã mời cô gái 17 tuổi này đến làm rõ vụ việc.

T.T.D.H cho biết đầu tháng 1-2026, khi điều khiển xe máy tham gia giao thông trên địa bàn phường An Bình, tỉnh Gia Lai, cô bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý vi phạm.

Đến ngày 16-1, H. mượn điện thoại của bạn trai để livestream trên TikTok. Trong quá trình tương tác với bạn bè, do bức xúc việc bị xử phạt nên T.T.D.H đã có những lời lẽ xuyên tạc, nói xấu, xúc phạm lực lượng CSGT.

Làm việc với cơ quan chức năng, H. thừa nhận do bốc đồng, nhận thức pháp luật còn hạn chế nên đã có hành vi nêu trên. Cô đã tự nguyện gỡ bỏ đoạn clip, đồng thời cam kết không tái phạm.

Do H. vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng nên Công an xã Cửu An chỉ nhắc nhở, yêu cầu cô chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong việc sử dụng mạng xã hội.

Theo Hoàng Thanh

Người lao động

