Tin vui cho người dân TPHCM: Hơn 15.000 hộ gia đình được cấp thẻ BHYT miễn phí 100% trong năm 2026

UBND TP.HCM vừa chính thức ban hành quyết định phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2025, mở ra cơ hội tiếp cận y tế miễn phí cho hàng ngàn gia đình khó khăn. Dựa trên chuẩn nghèo đa chiều đặc thù của thành phố, toàn địa bàn hiện có 15.287 hộ nghèo và cận nghèo, chiếm 0,40% tổng số hộ dân. Trong đó bao gồm 2.489 hộ nghèo và 12.798 hộ cận nghèo. Theo chính sách nhân văn mới nhất, tất cả thành viên của hơn 15.000 hộ gia đình này sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí hoàn toàn trong năm 2026, giúp giảm gánh nặng chi phí y tế và an tâm ổn định cuộc sống.

Chính sách này được thực hiện dựa trên Nghị quyết 75/2025 của HĐND TP.HCM, quy định về việc hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho 7 nhóm đối tượng đặc thù, trong đó ưu tiên cao nhất cho người thuộc hộ nghèo và cận nghèo theo chuẩn địa phương. Đây là nỗ lực rất lớn của thành phố khi mức chuẩn nghèo của TP.HCM bao phủ rộng hơn nhiều so với chuẩn quốc gia (theo chuẩn quốc gia, thành phố chỉ có 1.161 hộ). UBND TP.HCM đã giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành và UBND các địa phương để nhanh chóng triển khai, đảm bảo không bỏ sót bất kỳ trường hợp nào đủ điều kiện thụ hưởng.

Để người dân sớm được hưởng quyền lợi, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM đang khẩn trương hướng dẫn và tổ chức cấp thẻ. Thẻ BHYT dành cho nhóm đối tượng này sẽ được cấp theo năm tài chính và có giá trị sử dụng ngay từ ngày mùng 1 của tháng nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Về mặt quyền lợi, người dân thuộc diện này sẽ được xếp vào nhóm có mã đối tượng là GD, mức hưởng 4 (mã khối thống kê 31), đảm bảo chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh.

Hiện tại, cơ quan BHXH đang phối hợp sát sao với UBND các phường, xã, thị trấn để đôn đốc việc lập danh sách, thực hiện thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ ngân sách hàng tháng, hàng quý. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh để người dân nắm rõ thông tin về "tấm lá chắn" sức khỏe này. Việc cấp thẻ BHYT miễn phí không chỉ là chính sách hỗ trợ tài chính mà còn là cam kết mạnh mẽ của TP.HCM trong việc đảm bảo an sinh xã hội, giúp người dân yếu thế có điều kiện chăm sóc sức khỏe tốt nhất mà không phải lo lắng về viện phí.

Khi người bệnh BHYT đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc VNeID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.

Để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên VssID thay thẻ giấy khi đi khám chữa bệnh, người dân thực hiện các bước sau:

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng VssID bằng mã số BHXH và mật khẩu.

- Bước 2: Chọn “Thẻ BHYT”

- Bước 3: Chọn “Sử dụng thẻ” hoặc “Hình ảnh thẻ”

+ Nếu chọn “Sử dụng thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị mã QR, người dân có thể sử dụng mã này khi đi khám chữa bệnh.

Nếu chọn “Hình ảnh thẻ” thì ứng dụng sẽ hiển thị hình ảnh thẻ BHYT, người dân có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT này khi đi khám chữa bệnh.