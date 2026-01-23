Tin vui cho tất cả người dùng VNeID

Theo quy định mới nhất tại Thông tư 71/2025 của Bộ Xây dựng (sửa đổi, bổ sung Thông tư 47/2024), kể từ nay, các trung tâm đăng kiểm trên toàn quốc sẽ chấp nhận chứng nhận đăng ký xe tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VNeID thay thế cho giấy tờ bản cứng truyền thống.

Quy định này đánh dấu sự chuyển đổi mạnh mẽ trong phương thức quản lý và kiểm tra hồ sơ phương tiện. Cụ thể, thông tư đã bổ sung tính pháp lý cho "giấy chứng nhận đăng ký xe trên tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trở lên", đặt giá trị của loại giấy tờ số này ngang hàng với bản chính hoặc bản sao có chứng thực.

Điều này đồng nghĩa với việc chủ phương tiện khi đưa xe đi kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ hay cải tạo xe sẽ không còn áp lực phải mang theo giấy tờ gốc, loại bỏ hoàn toàn rủi ro thất lạc hay hư hỏng giấy tờ trong quá trình di chuyển. Các đơn vị đăng kiểm cũng sẽ ưu tiên sử dụng dữ liệu điện tử được chia sẻ từ cơ quan đăng ký xe để giải quyết thủ tục, và chỉ yêu cầu người dân xuất trình VNeID trong trường hợp bất khả kháng khi hệ thống dữ liệu chưa được đồng bộ.

Bên cạnh việc số hóa giấy tờ, điểm sáng đáng chú ý nhất của lần điều chỉnh này là việc tối ưu hóa thời gian xử lý hồ sơ. Quy trình cấp giấy chứng nhận và tem kiểm định đã được tinh gọn đáng kể, rút ngắn thời gian chờ đợi từ 01 ngày làm việc xuống chỉ còn 04 giờ sau khi hồ sơ được tiếp nhận đầy đủ.

Quy định này được áp dụng rộng rãi cho các trường hợp miễn kiểm định lần đầu, kiểm định định kỳ và cả trường hợp cấp lại giấy tờ do sai sót, hư hỏng. Sự thay đổi này không chỉ giúp chủ xe tiết kiệm tối đa thời gian chờ đợi mà còn giảm tải áp lực đáng kể cho hệ thống đăng kiểm, hướng tới một quy trình dịch vụ công hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Tuy nhiên, trong trường hợp bất khả kháng khi dữ liệu đăng ký xe chưa được chia sẻ, chủ xe vẫn phải xuất trình giấy tờ đăng ký xe bản giấy hoặc giấy hẹn cấp đăng ký xe theo quy định.

Đối với xe có chứng nhận đăng ký xe tạm thời, chủ xe có thể nộp hồ sơ trực tiếp, qua bưu chính hoặc trực tuyến. Trường hợp cần thiết, được xuất trình đăng ký xe tạm thời bản giấy hoặc trên VNeID mức độ 2 và nộp bản sao phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng.

Bên cạnh đó, Thông tư 71/2025/TT-BXD cũng rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định từ 1 ngày xuống còn 4 giờ làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian cấp lại giấy chứng nhận kiểm định trong trường hợp sai thông tin hoặc hư hỏng cũng được rút ngắn tương tự.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.