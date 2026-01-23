Danh sách 32 Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ

Theo kết quả bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tại Đại hội XIV của Đảng được công bố tối 22/1, có 28 Ủy viên chính thức và 4 Ủy viên dự khuyết thuộc Đảng bộ Chính phủ.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh lưu niệm với Đoàn đại biểu Đảng bộ Chính phủ dự Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: TTXVN)

28 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

2. Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao

3. Hồ Quốc Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng

4. Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ

5. Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ

6. Phan Chí Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tư pháp

7. Nguyễn Thị Hồng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

8. Lê Mạnh Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Quyền Bộ trưởng Công Thương

9. Dương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ

10. Đào Hồng Lan, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Y tế

11. Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam

12. Lê Văn Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

13. Nguyễn Thị Thanh Mai, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM

14. Trần Hồng Minh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Xây dựng

15. Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính

16. Nguyễn Hải Ninh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Tư pháp

17. Vũ Hải Quân, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Khoa học và Công nghệ

18. Hoàng Minh Sơn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

19. Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo

20. Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam

21. Trần Hồng Thái, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

22. Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

23. Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Tài chính

24. Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường

25. Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ

26. Phạm Thị Thanh Trà, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng

27. Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao

28. Nguyễn Minh Vũ, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao

4 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV thuộc Đảng bộ Chính phủ:

1. Bùi Thế Duy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

2. Vũ Mạnh Hà, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế

3. Bùi Hoàng Phương, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

4. Trần Quân, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Bộ Tài chính



