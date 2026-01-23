Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam 2 anh em Lê Thiêm Cảnh và Lê Xuân Công

23-01-2026 - 07:20 AM | Xã hội

Chỉ sau 24 giờ nhận tin báo, Công an phường Yên Sở đã bắt giữ Lê Thiêm Cảnh và Lê Xuân Công, hai đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm xe máy trên địa bàn thủ đô.

Ngày 22/01/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thiêm Cảnh (29 tuổi) và Lê Xuân Công (25 tuổi, cùng trú tại xã Sao Vàng, tỉnh Thanh Hóa) về tội Trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào ngày 11/01, anh Đ. (23 tuổi, trú tại Hà Nội) đến Công an phường Yên Sở trình báo về việc bị kẻ gian lấy mất chiếc xe máy nhãn hiệu Honda SH khi đang để tại khu vực số 79 Ngọc Hồi. Ngay lập tức, lực lượng chức năng đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, trích xuất camera và rà soát các đối tượng nghi vấn.

Hai đối tượng bị bắt - Ảnh: Công an Hà Nội

Đến ngày 12/01, Công an phường Yên Sở đã xác định và bắt giữ thành công Cảnh và Công khi các đối tượng đang lẩn trốn. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng là anh em họ khai nhận do thiếu tiền tiêu xài nên Cảnh đã rủ Công từ Thanh Hóa ra Hà Nội để "hành nghề".

Đáng chú ý, qua đấu tranh mở rộng, bộ đôi này thừa nhận ngoài vụ trộm xe SH trên, các đối tượng đã thực hiện trót lọt 02 vụ trộm xe máy khác tại các khu vực khác nhau trên địa bàn Hà Nội với thủ đoạn tương tự.

Hiện vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Theo Trang Anh

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đại hội XIV của Đảng bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Trung ương

Đại hội XIV của Đảng bỏ phiếu bầu 200 Ủy viên Trung ương Nổi bật

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV Nổi bật

Tổng Bí thư Tô Lâm và 2 lãnh đạo chủ chốt tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương

Tổng Bí thư Tô Lâm và 2 lãnh đạo chủ chốt tái đắc cử Ban Chấp hành Trung ương

07:14 , 23/01/2026
Anh Bùi Quang Huy đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Anh Bùi Quang Huy đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

07:09 , 23/01/2026
Anh Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV

Anh Nguyễn Minh Triết trúng cử Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIV

06:43 , 23/01/2026
Công an cảnh báo nóng: Ai từng chuyển tiền chạy quảng cáo Facebook cho fanpage này cần trình báo ngay

Công an cảnh báo nóng: Ai từng chuyển tiền chạy quảng cáo Facebook cho fanpage này cần trình báo ngay

22:00 , 22/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên