Công an cảnh báo nóng: Ai từng chuyển tiền chạy quảng cáo Facebook cho fanpage này cần trình báo ngay

Ngày 22/1, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Quá trình điều tra vụ án, xác định: Trong khoảng thời gian từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2025, các bị can đã lập nhóm để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khách hàng có nhu cầu chạy quảng cáo để bán hàng trên nền tảng mạng xã hội Facebook.

Nhóm bị can sử dụng nhiều tài khoản mạng xã hội ứng dụng Facebook, Zalo ảo đăng lên các hội, nhóm, đồng thời lập Fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả”. Các bị can đăng tải các bài viết trên trang Fanpage với nội dung về việc chạy quảng cáo Facebook hiệu quả, chi phí thấp, chỉ 50.000 đồng/ngày, sau đó chạy quảng cáo cho các bài viết để tiếp cận nhiều khách hàng; khách hàng chủ yếu là các shop, cửa hàng kinh doanh các sản phẩm như: quần áo, mỹ phẩm, giày dép…

Ảnh minh họa

Khi có khách hàng nhắn tin vào Fanpage, nhóm đối tượng tư vấn và yêu cầu khách hàng kết bạn với các tài khoản Zalo “ảo” của chúng, đồng thời đưa khách vào một nhóm Zalo gồm khoảng 5-6 thành viên (đa số là các tài khoản ảo của nhóm đối tượng) nhằm tạo lòng tin. Các đối tượng thường tư vấn cho khách hàng gói chạy quảng cáo trị giá 1.500.000 đồng/30 ngày và tiền công là 500.000 đồng; khi khách đồng ý, các đối tượng yêu cầu khách chuyển khoản trước 500.000 đồng; sau đó, các đối tượng sẽ tạo Fanpage theo yêu cầu của khách, gửi cho khách hàng xem và thông báo sẽ tiến hành chạy quảng cáo, đồng thời yêu cầu khách hàng chuyển số tiền 1.500.000 đồng.

Tuy nhiên, sau khi khách hàng chuyển tiền chạy quảng cáo, các đối tượng không chạy quảng cáo theo thỏa thuận của khách hàng mà đưa ra nhiều lý do khác nhau như: tài khoản được bảo mật yếu, yêu cầu khách hàng chuyển thêm tiền để mua gói bảo mật cao. Khi khách hàng không tiếp tục chuyển tiền, các đối tượng giải tán nhóm Zalo, huỷ kết bạn và chặn liên lạc với khách hàng.

Do quá trình thực hiện hành vi phạm tội diễn ra trong thời gian dài, quá trình điều tra các bị can không nhớ hết những người mình đã lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Để giải quyết vụ án khách quan, triệt để và đúng theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị các quý cơ quan thông báo rộng rãi đến quần chúng Nhân dân về phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội để các Cơ quan, tổ chức cá nhân biết và những ai là bị hại đã từng bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo phương thức, thủ đoạn nêu trên khi thuê chạy quảng cáo đối với các Fanpage có tên “Giải pháp Marketing - Quảng cáo Fanpage, Tikok Cam Kết Hiệu Quả” thì liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên (Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra), địa chỉ: số 6 Bạch Đằng, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên (hoặc liên hệ Điều tra viên Nguyễn Duy Khương, số điện thoại 0978.717.177) trước ngày 28/2/2026, để được giải quyết theo quy định của pháp luật.

Quá thời hạn nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên sẽ tiến hành giải quyết vụ án theo luật định.