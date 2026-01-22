Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Giờ tan tầm ngày rét buốt: Hà Nội tắc cứng, các ứng dụng gọi xe gần như "tê liệt"

22-01-2026 - 20:31 PM | Xã hội

Chiều tan tầm ngày 22/1, trong thời tiết rét buốt khi nhiệt độ Hà Nội chỉ còn khoảng 11 độ C, nhiều tuyến đường trung tâm rơi vào cảnh ùn tắc kéo dài.

Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng mét giữa mưa lạnh và gió buốt, khiến không ít người dân, đặc biệt là dân công sở, mệt mỏi trên hành trình trở về nhà.

Ghi nhận tại khu vực trục đường Nguyễn Trãi, ô tô, xe máy ken đặc kín mặt đường. Đèn phanh đỏ rực kéo dài hàng trăm mét, nhiều phương tiện gần như đứng yên. Người đi xe máy phải kiên nhẫn chờ đợi giữa dòng xe đông nghịt.

Clip: N.T

Ảnh: N.T

Không chỉ di chuyển khó khăn, việc sử dụng các dịch vụ xe công nghệ trong giờ cao điểm cũng trở thành thử thách. Chị N.T, một nhân viên văn phòng, cho biết chị mất gần 30 phút vẫn không thể đặt được taxi. Khi chuyển sang đặt xe máy công nghệ, tình trạng tương tự tiếp diễn do không có tài xế nhận cuốc. Cuối cùng, chị buộc phải đổi phương án, di chuyển bằng tàu điện để tránh cảnh kẹt xe kéo dài.

Trong khi đó, chị T.P chia sẻ dù quãng đường di chuyển chỉ khoảng 1,5 km nhưng chị phải mất tới gần nửa tiếng chỉ để đặt được xe về nhà. “Đường quá đông, tài xế không thể vào điểm đón, có người nhận rồi lại hủy vì kẹt cứng” chị nói.

Tình trạng ùn tắc kéo dài trong thời tiết rét đậm khiến việc di chuyển trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Những quãng đường ngắn thường ngày nay mất gấp nhiều lần thời gian, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sức khỏe của người dân sau một ngày làm việc.

Theo Phạm Trang

