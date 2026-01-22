Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Điều tra vụ ô tô Mercedes bị cào xước, đập kính lái khi đỗ trên vỉa hè Hà Nội

22-01-2026 - 17:34 PM | Xã hội

Nữ tài xế đỗ ô tô Mercedes GLC200 trên vỉa hè trước một trung tâm Tiếng Anh ở Hà Nội, sau đó phát hiện thân xe bị cào xước, kính và gương có dấu hiệu bị đập phá.

Ngày 22/1, đại diện Công an phường Đại Mỗ, TP Hà Nội cho biết, đơn vị xác minh vụ phá hoại tài sản xảy ra trên địa bàn.

Theo đó, mạng xã hội chia sẻ vụ việc nữ tài xế đỗ xe Mercedes GLC200 trên vỉa hè, sau đó phương tiện bị người khác làm hư hỏng phần thân xe.

Trên trang Facebook cá nhân, chị Đ.B.N. kể lại, chiếc Mercedes GLC200 của chị bị phá hoại vào tối 18/1, tại dự án Khu nhà ở Nam Thắng Hà Nội.

Chiếc ô tô bị rạch xước sơn tại nhiều vị trí trên thân xe.

Trong khoảng thời gian từ 19h55 đến 21h20, chị đi ăn tối và đỗ ô tô trước một trung tâm tiếng Anh theo hướng dẫn của nhân viên nhà hàng. Thời điểm đó, trung tâm đã đóng cửa, tắt điện và chị để lại số điện thoại trên xe để liên hệ khi cần.

Chủ xe cho biết sau đó, camera an ninh ghi lại cảnh một người phụ nữ từ trong nhà bước ra, không liên hệ chủ xe mà lớn tiếng, sau đó cùng con gái có hành vi bẻ gương và dùng mũ bảo hiểm đập kính xe.

Theo phản ánh, dù có người xung quanh chứng kiến và can ngăn, hai người này vẫn tiếp tục có lời lẽ to tiếng và gây hư hỏng tài sản. Chiếc xe bị cào xước nhiều vị trí quanh thân.

Theo chị N., khi quay lại hiện trường, chị phát hiện xe bị hư hỏng, đồng thời có một chậu cây bị đặt dưới gầm xe. Nhận thấy vụ việc phức tạp, chị N. đến công an phường trình báo và cung cấp các clip ghi lại diễn biến từ camera của xe và khu vực xung quanh.

Ngày hôm sau, chị chủ động liên hệ với con gái của chủ trung tâm tiếng Anh để trao đổi nhưng nhận lại thái độ thiếu thiện chí. Cùng ngày, chị N. mang xe đến gara để đánh giá thiệt hại và được thông báo tổng chi phí sửa chữa gần 120 triệu đồng.


