Danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV

22-01-2026 - 20:48 PM | Xã hội

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV gồm 200 Ủy viên, trong đó có 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Ngày 22/1, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội XIV của Đảng nghe Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu cử và công bố danh sách 200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, gồm 180 Ủy viên chính thức và 20 Ủy viên dự khuyết.

Danh sách 180 Uỷ viên chính thức:

Screenshot 2026-01-22 at 19.50.54.png

Danh sách 20 Ủy viên dự khuyết:

PV/VTC News

VTC News

