Anh Bùi Quang Huy đắc cử Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIV

Tiếp tục chương trình Đại hội XIV của Đảng, ngày 22/1, Đại hội đã tiến hành quy trình nhân sự - bầu Ủy viên Trung ương Đảng (chính thức và dự khuyết) khóa XIV.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Ủy viên Trung ương khóa XIV.

Anh Bùi Quang Huy sinh ngày 25/3/1977, quê quán tỉnh Nghệ An, có trình độ chuyên môn Thạc sĩ Luật.

Anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn. Ảnh: Tiền Phong

Anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII (dự khuyết); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn...

Quá trình công tác, anh Bùi Quang Huy từng là Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn khóa X, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn.

Sau đó, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam; Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam.

Giai đoạn từ 2015 - 2016, anh Bùi Quang Huy giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Đoàn và Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn.

Từ năm 2016 đến năm 2020, anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư Trung ương Đoàn khóa X và khóa XI; Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Trung ương Đoàn; Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam (từ 12/2018).

Cách đây 5 năm, vào tháng 1/2021, anh Bùi Quang Huy được bầu là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Sau một thời gian làm Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, từ tháng 8/2022, anh Bùi Quang Huy giữ chức Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn khóa XI; Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về Thanh niên Việt Nam; Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn (từ 2/2025). Vào tháng 6/2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia.

Đến 7/2025, anh Bùi Quang Huy là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2024-2029.

Tháng 8/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, anh Bùi Quang Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn, nhiệm kỳ 2025 - 2030.