Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Văn Chung SN 1993 và các kho hàng bí mật tại Hà Nội, Ninh Bình

Cuộc đấu trí kéo dài gần một năm, PGĐ Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo chuyên án

Việc phát hiện những dấu hiệu bất thường từ các sản phẩm có giá "siêu rẻ" đã đặt ra nhiều thách thức cho lực lượng điều tra. Các đối tượng hoạt động phân tán trên nhiều địa bàn, phương thức tinh vi, kín kẽ; chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể khiến thông tin bị lộ, dẫn đến việc phi tang chứng cứ.

Đại tá Lê Văn Hóa – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị – là người trực tiếp chỉ đạo chuyên án. Suốt gần một năm đấu tranh, điều khiến ông và Ban chuyên án trăn trở nhất là làm sao đánh trúng, đánh đúng thời điểm, bắt giữ trọn vẹn toàn bộ đường dây.

Thực tế cho thấy, dù nhiều lần các trinh sát âm thầm theo dõi hoạt động của các đối tượng, song sự tinh vi, kín kẽ trong phương thức hoạt động đã gây không ít khó khăn trong việc xác định vai trò của từng mắt xích. Nếu chỉ bắt giữ, xử lý một đối tượng đơn lẻ thì chưa đủ.

Mục tiêu của chuyên án là "cất vó" toàn bộ đường dây, đồng thời làm rõ thủ đoạn hoạt động để phục vụ công tác nghiệp vụ và tuyên truyền, cảnh báo người dân phòng ngừa. Vì vậy, việc lựa chọn thời điểm phá án mang ý nghĩa quyết định.

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán được Ban chuyên án xác định là lúc các đối tượng hoạt động mạnh, giao dịch nhiều, dễ bộc lộ sơ hở. Tận dụng thời cơ này, toàn bộ thông tin về nguồn hàng, phương thức vận chuyển, tiêu thụ tiếp tục được các trinh sát củng cố, hoàn thiện hồ sơ.

Từ việc phát hiện một đối tượng rao bán công khai sữa rửa mặt mang nhãn hiệu L'OREAL trên mạng, Ban chuyên án xác định Nguyễn Văn Chung (SN 1993, trú tại ngõ 212 Ngô Gia Tự, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình) là đầu mối quan trọng.

Qua xác minh với đại diện sở hữu công nghiệp của nhãn hiệu L'OREAL, lực lượng chức năng kết luận: các sản phẩm do Chung bán ra có mã lô sai, bao bì không đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất, đủ căn cứ xác định là hàng giả.

Từng mắt xích trong đường dây tập kết, tiêu thụ mỹ phẩm giả từ Trung Quốc về Việt Nam, hình thành các kho hàng tại TP. Hà Nội và tỉnh Ninh Bình, dần được lực lượng chức năng bóc tách, làm rõ. Khi các đối tượng lộ diện, một kế hoạch phá án được xây dựng kỹ lưỡng, chặt chẽ và giữ bí mật tuyệt đối.

Sáng sớm ngày 13/1, hơn 100 cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Phòng An ninh mạng, Phòng An ninh điều tra, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị chủ trì, phối hợp với Công an TP. Hà Nội và Công an tỉnh Ninh Bình đồng loạt triển khai kế hoạch.

Các tổ công tác giám sát tất cả mọi kho hàng, địa điểm tập kết từ trước và ba đối tượng Nguyễn Văn Chung, Phạm Thị Tuyết (SN 1995) và chồng là Lê Hữu Minh (SN 1993), trú tại ngách 12, ngõ 279 Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, TP. Hà Nội bị triệu tập để đấu tranh làm rõ hành vi vi phạm.

Cùng thời điểm, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và các kho hàng bí mật của các đối tượng tại Hà Nội và Ninh Bình, đã thu giữ 25 tấn mỹ phẩm các loại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi là hàng giả và nhiều nhãn mác, bao bì, tem chống hàng giả điện tử cùng nhiều đơn hàng chưa kịp bàn giao cho khách đặt mua.

Doanh thu “khủng” và chiêu trò bán hàng lắt léo

Quá trình điều tra xác định, Phạm Thị Tuyết là "đầu nguồn" cung cấp mỹ phẩm giả cho nhiều đầu mối tiêu thụ trong nước.

Nguồn hàng được Tuyết nhập nhập hàng mỹ phẩm giả các loại do Trung Quốc sản xuất thông qua một đối tượng người nước ngoài sinh sống tại khu vực cửa khẩu Móng Cái.

Sau đó, Tuyết rao bán số mỹ phẩm giả này trên Facebook gắn mác "hàng xách tay", "hàng nội địa", "hàng tuồn từ kho công ty" với giá "siêu rẻ", thấp hơn giá sản phẩm khoảng 10 lần, nhằm mục đích đánh vào tâm lý ham rẻ của người tiêu dùng.

Để che dấu hoạt động mua bán hàng giả của mình, Tuyết sử dụng người thân trong gia đình ở các công đoạn mua bán, vận chuyển và giao dịch nhằm tránh sự lộ lọt thông tin ra bên ngoài.

Bước đầu, qua xác minh Ban chuyên án xác định, số tiền giao dịch của Phạm Thị Tuyết từ năm 2023 đến nay là khoảng 20-30 tỷ đồng, chủ yếu có liên quan đến mua bán hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và con số lợi nhuận mà Tuyết thu được lên đến nhiều tỷ đồng.

Chỉ tính riêng mối hàng của Nguyễn Văn Chung hoạt động từ giữa năm 2024 đến nay, doanh thu bán hàng ước tính 7–8 tỷ đồng, lợi nhuận thu về 1–2 tỷ đồng. Số hàng mỹ phẩm Chung lấy về từ Tuyết có giá khoảng 27.000–30.000 đồng/sản phẩm, gồm các loại như: sữa rửa mặt CeraVe, nước tẩy trang Bio, toner Klairs, kem nẻ Dexeryl, kem chống nắng Centella 1004, nước tẩy tế bào chết Dove, sữa rửa mặt SVR… Sau đó, Chung đăng lên Shopee với giá bán là 100.000 đồng/sản phẩm.

Trước đây, Chung làm dịch vụ chạy quảng cáo trên Shopee. Nhận thấy mỹ phẩm giả dễ bán, lợi nhuận cao nên Chung đã chuyển sang kinh doanh mặt hàng này. Chung mở shop online trên sàn thương mại điện tử Shopee, tham gia các hội nhóm buôn bán mỹ phẩm để tìm nguồn hàng giá rẻ nhập về bán lẻ. Số mỹ phẩm giả được cất giấu tại một địa điểm riêng, chỉ Chung biết.

Để tạo lòng tin với khách hàng, Chung thuê, mua các tài khoản ảo để tự đánh giá tích cực, nâng cao độ uy tín cho gian hàng trên sàn thương mại điện tử Shopee. Các thùng hàng nhập về thường kèm tem chống hàng giả, Chung sử dụng số tem này dán lên sản phẩm nhằm đánh lừa người tiêu dùng. Khi có đơn hàng, Chung trực tiếp lên đơn, đóng gói, in vận đơn, gửi hàng và địa chỉ đăng ký gửi hàng trên Shopee là địa chỉ không tồn tại trên thực tế, nhằm che giấu nơi ở và kho hàng thật.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng Lê Hữu Minh và Nguyễn Văn Chung khai nhận, mặc dù biết số hàng hóa mỹ phẩm bán ra thị trường là hàng giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ và có thể gây ra hậu quả xấu cho người dùng, nhưng vì lợi nhuận "khủng", cũng như cách kinh doanh quá dễ dàng nên làm liều.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Trị đã thu được nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến các đối tượng trong đường dây mua bán hàng hóa mỹ phẩm giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ này và đang tiến hành tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Chung, Lê Hữu Minh để tiếp tục đấu tranh, mở rộng.