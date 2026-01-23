Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh

23-01-2026 - 10:04 AM | Xã hội

Cảnh sát vừa triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh và bắt giữ nhóm đối tượng liên quan.

Ngày 22/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với:

Nguyễn Công Dân, sinh năm 1987, trú tại xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang; Đặng Văn Phúc, sinh năm 1974, trú tại xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Nông Văn Danh, sinh năm 1988, trú tại xã Bằng Thành; Nguyễn Thị Khuyên, sinh năm 1980, trú tại xã Tân Thành; Nguyễn Văn Ninh, sinh năm 1970, trú tại phường Bách Quang, tỉnh Thái Nguyên về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh - Ảnh 1.

Các đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, phát hiện một nhóm đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy tại địa bàn khu vực giáp ranh giữa xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang và xã Bằng Thành, tỉnh Thái Nguyên.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy liên tỉnh trên.

Ngày 9/1, Phòng Cảnh sát điều tra về ma túy Công an tỉnh Tuyên Quang đã đồng loạt tiến hành bắt giữ các đối tượng, thu giữ 66,899 gam ma túy các loại, cùng nhiều vật chứng liên quan.

Đồng loạt bắt giữ Nguyễn Thị Khuyên và nhiều người khác trong một chuyên án liên tỉnh - Ảnh 2.

Tang vật bị thu giữ (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo Duy Anh

Đời sống và pháp luật

