Hình ảnh người mẹ và 2 con nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT Thanh Hóa là bịa đặt, vu khống

Ngày 23-1, tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết ngay khi có thông tin lan truyền trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh người phụ nữ quỳ gối cầu xin CSGT được cho xảy ra tại tỉnh Thanh Hóa, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo nhanh chóng xác minh, làm rõ.

Hình ảnh người phụ nữ quỳ gối cầu xin CSGT Thanh Hóa là sai sự thật

Theo đó, vào ngày 21-1, trên trang Facebook "Cuộc sống hằng ngày" có đăng tải hình ảnh kèm theo lời bình "Vụ việc người phụ nữ và hai đứa nhỏ quỳ gối cầu xin CSGT tại địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Chị H. cho biết chị gấp rút đi làm buổi sáng nên đã chạy qua nhà ông ngoại gửi 2 cháu nhờ ông bà coi hộ, từ nhà của chị H. đến nhà ông bà khoảng 1 km. Chị H. bị CSGT phạt 1 triệu đồng. Chị không có tiền nên chị quỳ gối cầu xin".

Thông tin này sau đó đã lan truyền trên mạng xã hội với nhiều lượt chia sẻ, bình luận, gây bức xúc trong quần chúng nhân dân và ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, hình ảnh của lực lượng công an nói chung, CSGT nói riêng.

Ngay sau khi thông tin trên xuất hiện, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng CSGT phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ vụ việc. Qua xác minh, Công an tỉnh Thanh Hóa xác định nội dung bài viết trên là bịa đặt, vu khống lực lượng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa.

Hiện, các đơn vị chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục kiểm tra, xác minh chủ tài khoản đăng tải nội dung trên để làm rõ động cơ, mục đích, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.