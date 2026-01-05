Hàng triệu người cần làm ngay điều này trên VNeID để tránh ảnh hưởng quyền lợi khám chữa bệnh

Mới đây, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lâm Đồng cùng nhiều địa phương đã thông báo về việc cập nhật dữ liệu thẻ BHYT trên nền tảng này. Theo lộ trình chuyển đổi số từ thẻ giấy sang thẻ điện tử, đến cuối ngày 31/12/2025, một số thẻ BHYT trên VNeID có thể hiển thị trạng thái "hết hiệu lực". Cơ quan chức năng khẳng định điều này không đồng nghĩa với việc người tham gia mất quyền lợi thụ hưởng. Tuy nhiên, nếu dữ liệu không được cập nhật kịp thời, quá trình tra cứu và xác thực thông tin tại các cơ sở y tế có thể bị gián đoạn.

Để đảm bảo thông tin được hiển thị chính xác, người dân có thể tự thực hiện thao tác cập nhật ngay trên điện thoại di động. Trước hết, người dùng cần cài đặt hoặc nâng cấp ứng dụng VNeID lên phiên bản mới nhất từ kho ứng dụng Google Play hoặc App Store. Sau khi đăng nhập thành công vào giao diện chính, người dân truy cập vào mục "Ví giấy tờ", chọn phần "Thẻ BHYT" và thực hiện xác thực bằng passcode hoặc vân tay.

Các bước cập nhật thông tin BHYT trên ứng dụng VNeID

Bước 1: Đầu tiên bạn cần đăng nhập VNeID sau đó nhấn vào mục Ví giấy tờ. Tiếp đến chúng ta chọn Thẻ BHYT để thực hiện. Bạn cần nhập passcode để truy cập thông tin.

Bước 2: Lúc này hiển thị thông tin thẻ BHYT tích hợp trong VNeID. Bạn nhấn vào biểu tượng 3 chấm ở góc phải trên cùng như hình.

Bước 3: Nếu thấy thẻ hiển thị đã hết hạn hoặc sai lệch dữ liệu, bạn hãy bấm vào biểu tượng ba chấm rồi chọn “Gửi yêu cầu cập nhật thông tin mới” và xác nhận theo hướng dẫn.

Theo các chuyên gia công nghệ và bảo hiểm, thao tác nhỏ này đóng vai trò cực kỳ quan trọng giúp dữ liệu cá nhân của bạn khớp lệnh với hệ thống quốc gia, đảm bảo mọi quyền lợi về chi phí khám chữa bệnh được "thông suốt" 100%.

Người dân cũng cần lưu ý kỹ điều này, từ đầu năm 2025, câu chuyện dùng thẻ BHYT giấy đã dần trở thành dĩ vãng. Cơ quan chức năng đang dồn toàn lực thúc đẩy chuyển đổi số, yêu cầu người dân sử dụng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip, ứng dụng VssID hoặc VNeID để thay thế hoàn toàn khi đi khám bệnh. Do đó, việc giữ cho thông tin trên VNeID luôn "xanh" không chỉ giúp bạn tránh rắc rối về BHYT mà còn thuận tiện cho hàng loạt thủ tục hành chính khác như cư trú, bằng lái xe hay thông tin thuế.

Đặc biệt, với những hộ gia đình tham gia BHYT nhưng chưa kịp đóng phí gia hạn hoặc thuộc nhóm đối tượng được ngân sách Nhà nước hỗ trợ (như nông dân, ngư dân), việc kiểm tra lại app VNeID lúc này là cực kỳ cần thiết. Nếu cập nhật trên app mà vẫn chưa thấy hiệu quả, hãy liên hệ ngay với Tổ chức dịch vụ thu BHXH tại phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn bổ sung dữ liệu, tránh để "nước đến chân mới nhảy" rồi mất quyền lợi oan uổng.