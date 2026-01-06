Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 357/2025/NĐ-CP, đặt nền móng cho việc xây dựng và vận hành hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi toàn quốc . Nghị định có hiệu lực từ ngày 1/3/2026 , được kỳ vọng sẽ góp phần minh bạch hóa thị trường, tăng cường quản lý nhà nước và chuẩn hóa dữ liệu bất động sản.

Theo quy định mới, toàn bộ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản sẽ được quản lý tập trung, thống nhất từ Trung ương đến địa phương , phục vụ công tác điều hành, hoạch định chính sách cũng như đáp ứng nhu cầu tra cứu, giám sát của xã hội.

Mỗi bất động sản có một mã định danh điện tử riêng

Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là việc cấp mã định danh điện tử cho từng sản phẩm bất động sản . Theo quy định, mã định danh này là một chuỗi ký tự bao gồm chữ và số, có độ dài tối đa 40 ký tự, được cấp riêng cho từng căn nhà hoặc từng phần diện tích sàn xây dựng trong công trình.

Đối với nhà ở, mã định danh điện tử được cấu thành từ các thông tin cơ bản như: mã thửa đất, mã dự án hoặc công trình xây dựng, mã địa điểm (nếu có) và một dãy ký tự tự nhiên. Toàn bộ quá trình tạo lập mã được thực hiện tự động trên hệ thống dữ liệu quốc gia về nhà ở và thị trường bất động sản.

Nghị định giao Sở Xây dựng các địa phương thực hiện việc gắn mã định danh điện tử cho nhà ở thuộc các dự án phát triển trên địa bàn. Việc này được thực hiện đồng thời với thời điểm ban hành văn bản thông báo nhà ở đủ điều kiện bán, đối với các dự án nhà ở hình thành trong tương lai.

Đối với phần diện tích sàn xây dựng trong công trình, mã định danh điện tử cũng được hình thành theo cấu trúc tương tự và được Sở Xây dựng gắn vào thời điểm ban hành kết quả thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Chuẩn hóa toàn bộ hệ sinh thái thị trường bất động sản

Không dừng lại ở sản phẩm bất động sản, Nghị định 357/2025/NĐ-CP còn mở rộng việc cấp mã định danh điện tử cho các chủ thể tham gia thị trường, bao gồm: đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư, chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và các cá nhân được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.

Đây được xem là bước tiến quan trọng nhằm tạo sự liên thông dữ liệu, kiểm soát chặt chẽ hoạt động của thị trường và nâng cao tính minh bạch trong toàn bộ chuỗi giá trị bất động sản.

Theo phân công, Bộ Xây dựng là cơ quan chủ trì xây dựng, quản lý và khai thác hệ thống dữ liệu bất động sản trên cả nước. Trong khi đó, UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thu thập, cập nhật, quản lý và khai thác dữ liệu tại địa phương mình.

Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan được phân quyền truy cập phù hợp để khởi tạo, cập nhật, chia sẻ và tra cứu thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Dữ liệu được kết nối liên thông, bảo đảm an toàn và bảo mật

Hệ thống dữ liệu bất động sản quốc gia được thiết kế theo hướng mở và liên thông , tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật về cơ sở dữ liệu, giao diện lập trình ứng dụng (API) và mô hình phân quyền truy cập. Đồng thời, hệ thống phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu về an ninh, an toàn thông tin theo khung kiến trúc dữ liệu quốc gia.

Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu với Cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được bảo đảm, trong đó các dữ liệu đã có sẽ không bị thu thập lại nhằm tránh trùng lặp và lãng phí nguồn lực.

Toàn bộ dữ liệu hình thành trong hệ thống được xác định là tài sản Nhà nước , do Bộ Xây dựng quản lý, đồng thời được bảo vệ nghiêm ngặt về an toàn thông tin, bí mật Nhà nước và dữ liệu cá nhân.

Thông tin được công bố công khai trên Cổng thông tin của hệ thống là dữ liệu tổng hợp, phục vụ nhu cầu tra cứu, nghiên cứu và giám sát thị trường bất động sản của tổ chức, cá nhân.

Việc khai thác dữ liệu được thực hiện thông qua ba hình thức: truy cập trực tiếp trên Cổng thông tin; khai thác thông qua kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống; hoặc gửi văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền.