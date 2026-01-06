Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Hà Nội: Bé trai tử vong, nghi rơi từ tầng 8 chung cư

06-01-2026 - 16:19 PM | Xã hội

Theo một số cư dân, trước khi nạn nhân tử vong có thông tin liên quan đến điểm thi không đạt kết quả như mong muốn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h45 phút tối 5/1/2026, người dân khu vực tòa nhà N02, chung cư Ecohome 3 (phường Đông Ngạc, TP Hà Nội), bất ngờ phát hiện một bé trai tử vong dưới chân tòa nhà, nghi vấn rơi từ tầng 8 xuống đất. Ngay sau đó sự việc được thông báo đến cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, công an phường Đông Ngạc, TP Hà Nội đã nhanh chóng đến hiện trường tiếp nhận và điều tra vụ việc.

Người dân chia sẻ vụ việc

Thông tin với báo chí, lãnh đạo Công an phường Đông Ngạc cho biết, nguyên nhân vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Theo tìm hiểu của PV, một số cư dân cho biết, nạn nhân là bé trai hiện đang học cấp 2.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Minh Ngọc

Đời sống và pháp luật

