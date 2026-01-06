Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng

06-01-2026 - 14:35 PM | Xã hội

Cựu nhân viên ngân hàng Lê Trần Thảo Vy bị bắt tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Ngày 6-1, theo nguồn tin của Báo Người Lao Động, VKSND tỉnh Cà Mau đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Lê Trần Thảo Vy (32 tuổi; ngụ phường Tân Thành, tỉnh Cà Mau) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt tạm giam một cựu nhân viên ngân hàng - Ảnh 1.

Bị can Lê Trần Thảo Vy khi bị bắt tạm giam

Theo thông tin ban đầu, năm 2022, khi còn là nhân viên một chi nhánh ngân hàng ở tỉnh Cà Mau, Vy lợi dụng vị trí công việc để đưa ra thông tin gian dối có người cần tiền đáo hạn ngân hàng.

Từ đó, đối tượng đã huy động tiền của người khác rồi sử dụng vào mục đích cá nhân. Sau khi chiếm đoạt tiền, Vy xin nghỉ việc và lên TPHCM sinh sống.

Năm 2025, cơ quan chức năng tiếp nhận đơn tố giác liên quan đến Vy.

Trong thời gian điều tra, công an đã chứng minh Vy chiếm đoạt trên 1 tỉ đồng. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn SN 1999, cầm đầu đường dây tội phạm tinh vi


Theo Vân Du

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước

Chính thức: Quy định quan trọng về bất động sản của tất cả người dân cả nước Nổi bật

Tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006

Tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006 Nổi bật

1 thành phố ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm HIV mới trong 9 tháng đầu năm 2025: 81% lây qua con đường này

1 thành phố ghi nhận hơn 3.000 ca nhiễm HIV mới trong 9 tháng đầu năm 2025: 81% lây qua con đường này

14:15 , 06/01/2026
Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đỉnh điểm, thấp nhất dưới 3°C

Tin không khí lạnh mới nhất: Miền Bắc rét đỉnh điểm, thấp nhất dưới 3°C

13:59 , 06/01/2026
Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn SN 1999, cầm đầu đường dây tội phạm tinh vi

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn SN 1999, cầm đầu đường dây tội phạm tinh vi

13:35 , 06/01/2026
Vụ thâu tóm đất ‘vàng’ sang bay Nha Trang: 106 bị hại có mặt tại phiên xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

Vụ thâu tóm đất ‘vàng’ sang bay Nha Trang: 106 bị hại có mặt tại phiên xét xử Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn

13:11 , 06/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên