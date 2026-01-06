Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn SN 1999, cầm đầu đường dây tội phạm tinh vi

06-01-2026 - 13:35 PM | Xã hội

Nguyễn Văn Tuấn tuổi đời còn trẻ những đã xây dựng website 1gold.biz như một “sổ cái online” để hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Ngày 5/1/2026, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Trị cho biết: Vào ngày 23/12/2025, đơn vị đã chủ trì, phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và Công an các địa phương liên quan, đấu tranh thành công chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự thông qua website 1gold.biz.

Qua điều tra, lực lượng Công an xác định nhóm đối tượng doNguyễn Văn Tuấn, (SN 1999, trú phường Tùng Thiện, TP Hà Nội) cầm đầu, đã lợi dụng không gian mạng để tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất “cắt cổ”. Các đối tượng xây dựng website1gold.biznhư một “sổ cái online”, phân quyền quản trị chặt chẽ, sử dụng mạng xã hội để quảng bá, tìm người vay và điều hành hoạt động cho vay trên phạm vi rộng.

Bắt tạm giam Nguyễn Văn Tuấn SN 1999, cầm đầu đường dây tội phạm tinh vi - Ảnh 1.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Văn Tuấn (mang áo khoác hoạ tiết- quần jean xanh, đứng thứ ba từ phải qua) cùng đồng bọn tại cơ quan Công an.

Bước đầu xác định, từ năm 2024 đến nay, Nguyễn Văn Tuấn cùng các đối tượng Khuất Kiều Quý, Lê Quang Điệp, Man Viết Nhất, Lê Văn Thắng, đều trú tại phường Tùng Thiện, TP Hà Nội, đã tổ chức cho vay lãi nặng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị với lãi suất từ 365% đến hơn 600%/năm, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đãkhởi tố vụ án, khởi tố 5 bị canvề tội“Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”theo khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự vàáp dụng biện pháp tạm giamđối với các đối tượng.

Đây là ổ, nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, thủ đoạn tinh vi, lợi dụng không gian mạng để điều hành hoạt động cho vay lãi nặng, cho thấy xu hướng tội phạm truyền thống dịch chuyển mạnh sang môi trường số. Việc triệt phá thành công chuyên án có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, răn đe tội phạm, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

