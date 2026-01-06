Bắt giữ thành công Dương Văn Toàn và Nguyễn Thị Hường

Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh ngày 5/1/2026 cho biết đơn vị liên tiếp bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm sau nhiều năm lẩn trốn.

Theo đó, ngày 2/1, Công an bắt giữ Dương Văn Toàn (sinh năm 1957, trú tại xã Chuyên Mỹ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội), đối tượng trốn nã 17 năm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hồ sơ vụ án thể hiện, trong giai đoạn 2006-2008, Toàn cùng vợ và đồng phạm đã vẽ ra các dự án ảo, tung tin giả về các nguồn vốn vay hàng chục triệu USD để lừa đảo. Riêng tại dự án cảng "Điền Công", nhóm này đã chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng. Tổng số tiền chiếm đoạt của nhiều bị hại trên cả nước lên đến hàng chục tỷ đồng.

Năm 2009, khi hành vi bị phát giác, Toàn bỏ trốn khỏi địa phương và cắt đứt mọi liên lạc với người thân. Trong suốt 17 năm lẩn trốn, đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, tạo vỏ bọc là người lao động lương thiện để né tránh sự truy quét.

Đối tượng truy nã Dương Văn Toàn bị di lý về Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh- Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tối ngày 2/1/2026, tổ công tác đã xác định chính xác nơi ở của đối tượng, tổ công tác đã tiến hành các thủ tục bắt giữ, di lý đối tượng về Công an tỉnh Quảng Ninh an toàn, đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 15/12/2025, Văn phòng Cơ quan CSĐT đã tổ chức bắt giữ Nguyễn Thị Hường (SN 1991, trú số 97 Hào Nam, phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) và áp giải đối tượng tại khu vực sân bay. Đây là bị can bị khởi tố, ra quyết định truy nã đặc biệt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, từ tháng 5/2022.

Đối tượng Nguyễn Thị Hường bị lực lượng CSĐT Công an tỉnh áp giải tại khu vực sân bay - Ảnh: Công an Quảng Ninh

Tài liệu điều tra thể hiện, từ tháng 11/2021 đến ngày 30/5/2022, Hường bị cáo buộc lợi dụng mạng xã hội Facebook, tham gia nhóm “Hỗ trợ cùng nhau phát triển kinh tế”, đưa ra thông tin gian dối và mời gọi nhiều người góp vốn “đầu tư bất động sản” tại Quảng Ninh, Hòa Bình và Hà Nội với giá thấp hơn thị trường. Đối tượng cam kết sau khoảng 3 tháng sẽ hoàn tất chuyển nhượng và trả lãi 10–18%.

Bằng thủ đoạn nêu trên, Nguyễn Thị Hường được cho là đã chiếm đoạt số tiền trên 11 tỷ đồng của 12 bị hại rồi bỏ trốn khỏi nơi cư trú.