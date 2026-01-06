Tiến hành bắt tạm giam Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006

Ngày 5/1, Công an xã Tân Hòa cho biết đã phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành bắt bị can để tạm giam về hành vi "Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi" đối với Nguyễn Quốc Thái sinh năm 2006, thường trú tại ấp Vạn Thành, xã Tân Hòa, tỉnh Đồng Tháp.

Đối tượng tại Cơ quan công an (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Trước đó, vào ngày 26/2/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang nhận được tin báo của Bệnh viện phụ sản Tiền Giang về việc tiếp nhận một sản phụ sinh năm 2010 vào cuối tháng 2/2025. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng chuyển dạ và đã hạ sinh một bé gái.

Do thấy sản phụ sinh con khi ở tuổi vị thành niên (dưới 16 tuổi) có dấu hiệu tội phạm hình sự nên Bệnh viện phụ sản Tiền Giang đã chuyển thông tin cơ quan chức năng để giải quyết.

Qua điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Quốc Thái.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã tiến hành khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Quốc Thái để tiếp tục điều tra làm rõ.