Bắt 2 ông trùm Ngô Sĩ Hùng và Nguyễn Văn Hiếu

Công an tỉnh Quảng Trị ngày 5/1/2026 cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề tại xã Hoàn Lão do Ngô Sĩ Hùng (sinh năm 1988) và Nguyễn Văn Hiếu (sinh năm 1993, cùng trú tại xã Hoàn Lão) cầm đầu.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đầu tháng 11/2024, Ngô Sĩ Hùng có ý định tổ chức làm “nhà cái” số lô, số đề. Do thiếu vốn, Hùng rủ Nguyễn Văn Hiếu (tên thường gọi là “Bi em”) cùng tham gia và được Hiếu đồng ý. Hùng mua một điện thoại di động IPhone 7 Plus cùng một sim số điện thoại, giao cho Hiếu sử dụng để tạo một tài khoản Zalo cá nhân mang tên “Hoàng Hằng” nhằm nhận số lô, số đề từ các thư ký đề chuyển đến.

Sau đó, Hùng lấy lại sim điện thoại, lắp vào một điện thoại iPhone 6 và đăng nhập cùng tài khoản Zalo “Hoàng Hằng” để quản lý hoạt động chung. Hiếu trực tiếp sử dụng tài khoản này để nhận số lô, số đề, tính toán kết quả thắng thua; số tiền thu lợi hoặc thua lỗ được hai đối tượng thỏa thuận chia theo tỷ lệ 50/50.

Trong quá trình hoạt động, Hùng và Hiếu thống nhất với các thư ký đề, khi tổng số tiền thắng thua vượt quá 10 triệu đồng thì thuê Phạm Trường Sinh đi thu, trả tiền cho những người tham gia đánh bạc. Hằng tháng, Hùng và Hiếu trả cho Sinh số tiền 1,5 triệu đồng tiền công thực hiện việc thanh toán tiền đánh bạc dưới hình thức số lô, số đề.

Các đối tượng bị bắt giữ - Ảnh: Công an Quảng Trị

Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp cùng Công an xã Hoàn Lão đã triển khai lực lượng, bắt giữ thành công các đối tượng. Tại hiện trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều điện thoại di động và tài liệu liên quan đến việc giao dịch số lô, số đề.

Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố 5 bị can gồm: Ngô Sĩ Hùng, Nguyễn Văn Hiếu, Phạm Trường Sinh (sinh năm 1981), Nguyễn Thị Thảo (sinh năm 1986) và Phan Thị Liên (sinh năm 1982, cùng trú tại xã Hoàn Lão) để điều tra về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan khác.