Ngày 5/1/2026, Công an phường Hoành Sơn (thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tống đạt quyết định bắt giữ Hoàng Văn Lợi (sinh năm 2000, trú tại TDP Hồng Hải, phường Hoành Sơn). Lợi được xác định là đối tượng chuyên nghiệp, gây ra hàng loạt vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thời gian qua.

Theo hồ sơ vụ án, Công an phường Hoành Sơn liên tục nhận được tin báo về các vụ đột nhập nghiêm trọng. Điển hình là vụ trộm tại nhà anh Lê Văn C. (trú TDP Nhân Thắng), kẻ gian đã phá két sắt lấy đi khoảng 50 triệu đồng. Đến ngày 22/12/2025, gia đình chị Võ Thị H. (trú TDP Hồng Hải) tiếp tục bị kẻ gian đột nhập với kịch bản tương tự, lấy mất hơn 40 triệu đồng.

Đối tượng Hoàng Văn Lợi - Ảnh: Công an Hà Tĩnh

Tại các hiện trường, lực lượng chức năng nhận định đối tượng có thủ đoạn rất bài bản: chủ động cắt nguồn điện, đập phá hệ thống camera giám sát và xóa bỏ mọi dấu vết để gây khó khăn cho công tác điều tra. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và sự phối hợp của các Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an phường Hoành Sơn đã nhanh chóng xác định Hoàng Văn Lợi là nghi phạm chính và tiến hành bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Hoàng Văn Lợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

Dịp Tết Nguyên đán đang cận kề, Công an phường Hoành Sơn khuyến cáo người dân cần chủ động nâng cao cảnh giác, gia cố cửa nhà và bảo quản tài sản cẩn thận. Khi phát hiện các dấu hiệu khả nghi, bà con cần báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.