Bắt tạm giam Nguyễn Anh Tài

Ngày 1/1, Công an phường Long Xuyên cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Anh Tài, sinh năm 2008 và Phan Thái An, sinh năm 2009 (cùng trú tại khóm Tây Khánh 6, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang)

Trước đó, vào ngày 15/8/2025, N.T.T, sinh năm 2010 (trú tại khóm Tây Khánh 3, phường Long Xuyên) cùng 2 người bạn đang ngồi uống cà phê tại một quán thuộc tổ 15, khóm Tây Khánh 6, thì bất ngờ bị nhóm đối tượng do Nguyễn Anh Tài và Phan Thái An cầm đầu, điều khiển 5 xe mô tô, mang theo hung khí xông vào quán hành hung.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Thái An và Nguyễn Anh Tài (từ trái qua) (Ảnh: Công an An Giang).

Sau khi gây án, nhóm của Tài nhanh chóng điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Khi đến khu vực Cầu Mương Khai Lớn, các đối tượng đã vứt bỏ những cây dao mang theo xuống rạch Mương Khai Lớn rồi giải tán, bỏ đi mỗi người một hướng.

Tại cơ quan Công an, qua làm việc các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm và nơi vứt bỏ tang vật. Theo kết quả giám định, tỷ lệ thương tích của N.T.T là 06%.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.