Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Chủ tiệm vàng kể khoảnh khắc kẻ cướp giật vàng trong chớp mắt

03-01-2026 - 21:59 PM | Xã hội

Vụ cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ gây xôn xao dư luận. Chủ tiệm vàng kể lại khoảnh khắc kẻ cướp giật vàng và tẩu thoát.

Ngày 3-1, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, truy bắt nghi phạm cướp tiệm vàng tại chợ Nhân Cơ, xã Nhân Cơ. Chủ tiệm vàng này do bà T.T.T.Y. làm chủ.

- Ảnh 1.

Hình ảnh nghi phạm trong lúc lựa vàng tại tiệm vàng ở chợ Nhân Cơ.

Kể về vụ việc, chủ tiệm vàng cho biết chiều 1-1, một nam thanh niên đeo khẩu trang, đi xe máy đến tiệm hỏi mua vàng. Người này yêu cầu đưa nhiều loại trang sức như dây chuyền, lắc tay, nhẫn… để xem.

Chủ tiệm lần lượt đưa trang sức cho nam thanh niên xem. Người này chốt mua rồi yêu cầu chủ tiệm vàng báo giá với số lượng khoảng 4 lượng vàng, trị giá khoảng 500 triệu đồng.

- Ảnh 2.

Nghi phạm thời điểm cướp vàng rồi bỏ chạy

Lúc này có người khác vào tiệm, nữ chủ tiệm đặt số lượng vàng mà nghi phạm đã lựa xuống mặt tủ. Lợi dụng sơ hở, nam thanh niên giật số vàng rồi tháo chạy. "Tôi tri hô và cùng nhiều người xung quanh đuổi theo nhưng người này đã lên xe máy tẩu thoát" - bà Y. kể lại.

Theo hình ảnh từ camera, nghi phạm tẩu thoát bằng xe máy màu trắng hiệu Honda Wave, đeo khẩu trang và mũ bảo hiểm kín mặt, mặc áo trong màu xanh dương và áo khoác màu xám.

- Ảnh 3.

Hình ảnh nghi phạm bỏ trốn trên xe máy màu trắng

Theo Nhất Đăng

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ

Thông tin mới về nhắn tin qua Zalo, Facebook mà tất cả người dân cần nắm rõ Nổi bật

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân gửi tiền tiết kiệm đặc biệt chú ý

Xuất hiện thủ đoạn lừa đảo mới, người dân gửi tiền tiết kiệm đặc biệt chú ý Nổi bật

Tài xế taxi ở Nha Trang nghi "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài

Tài xế taxi ở Nha Trang nghi "ảo thuật" tráo tiền, lừa du khách nước ngoài

21:45 , 03/01/2026
Chính thức: Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ

Chính thức: Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ

21:17 , 03/01/2026
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định quan trọng

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ký quyết định quan trọng

20:54 , 03/01/2026
Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

Tin gió mùa đông bắc mới nhất: Ngày mai, nhiều nơi có mưa vừa, mưa to

18:17 , 03/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên