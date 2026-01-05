674 lượt phạt nguội ở Hà Nội do camera AI ghi nhận trong 4 ngày nghỉ Tết Dương lịch

Theo báo cáo từ Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội, tính từ 0h ngày 1/1 đến 18h ngày 4/1/2026, "mắt thần" AI đã phát hiện và ghi hình hàng loạt hành vi vi phạm. Cụ thể có tổng số 674 trường hợp vi phạm, trong đó có 348 xe ô tô và 326 xe mô tô bị ghi nhận lỗi. Các hành vi bị phạt nguội chủ yếu bao gồm: không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ), sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm và một số vi phạm khác.

Ghi nhận thực tế tại các tuyến cửa ngõ Thủ đô trong ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ (4/1), lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng cao khi người dân quay trở lại thành phố. Tuy mật độ đông và xe di chuyển chậm, nhưng tình hình giao thông tại các nút giao vẫn giữ được sự ổn định và trật tự, không xảy ra xung đột hay ùn tắc nghiêm trọng tại các khu vực bến xe trọng điểm.

Để đảm bảo dòng xe thông suốt, lực lượng CSGT đã phối hợp chặt chẽ với Công an cơ sở để điều tiết, phân luồng từ sớm. Chu kỳ đèn tín hiệu tại các nút giao thông trọng điểm cũng được điều chỉnh linh hoạt, phù hợp với lưu lượng phương tiện thực tế. Phần lớn người tham gia giao thông trong đợt này được đánh giá là cơ bản chấp hành nghiêm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Hiện nay, Phòng CSGT đang tiến hành trích xuất dữ liệu chi tiết từ hệ thống AI để thực hiện quy trình xử lý phạt nguội đối với các chủ phương tiện vi phạm. Danh sách phạt nguội chi tiết sẽ được cung cấp trong thời gian sắp tới.

Hơn 600 lượt vi phạm luật giao thông trong 4 ngày ở Hà Nội - Ảnh: Cục CSGT

Số người tử vong vì TNGT giảm mạnh

Theo báo cáo tổng kết từ Cục Cảnh sát giao thông, tình hình trật tự an toàn giao thông (TTATGT) trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 có những chuyển biến tích cực ở cả ba tiêu chí: số vụ, số người chết và số người bị thương.

Cụ thể, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 1/1 đến 4/1/2026), toàn quốc xảy ra 196 vụ tai nạn giao thông, làm chết 94 người. Đáng chú ý, số người thiệt mạng đã giảm sâu gần 32% so với cùng kỳ năm ngoái.

So với cùng kỳ năm 2025, tai nạn giao thông đã giảm đáng kể với số vụ 196 vụ (giảm 45 vụ); Số người chết: 94 người (giảm 44 người); Số người bị thương: 154 người (tăng nhẹ 17 người).

Đáng chú ý, lĩnh vực đường sắt và đường thủy ghi nhận kết quả ấn tượng khi không xảy ra bất kỳ vụ tai nạn nào trong suốt 4 ngày lễ. Toàn bộ các vụ tai nạn đều tập trung ở đường bộ.

TP. Hồ Chí Minh là địa phương đứng đầu cả nước về cả số vụ và số người thiệt mạng với 34 vụ và 17 người tử vong.

Trong 4 ngày nghỉ lễ, toàn Thành phố Hà Nội xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông, làm 11 người chết, 7 người bị thương; so với cùng kỳ Tết Dương lịch năm 2025 giảm 6 vụ, giảm 3 người chết, giảm 4 người bị thương. Không xảy ra các hành vi chống người thi hành công vụ, đua xe trái phép, tụ tập gây rối trật tự công cộng.

Lực lượng CSGT đã xử lý 2.126 trường hợp vi phạm TTATGT, phạt tiền hơn 8,4 tỷ đồng; tạm giữ 1.064 phương tiện; tước GPLX 47 trường hợp; trừ điểm GPLX 350 trường hợp. Trong đó, tập trung xử lý nghiêm các vi phạm về nồng độ cồn, tốc độ, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe – những hành vi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.