Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thi hành lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi đang mang thai 34 tuần

04-01-2026 - 21:18 PM | Xã hội

Đi chợ mua đồ, Nhi thấy chị L. đeo một sợi dây chuyền bằng vàng nên áp xe giật dây chuyền rồi tăng ga bỏ chạy.

Theo thông tin trên báo Người lao động, ngày 4/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Thiên Nhi (SN 2004; ngụ Đồng Tháp) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản.

Công an làm việc với Nguyễn Thị Thiên Nhi

Trước đó, báo Tiền phong đưa tin cho biết, chiều 17/12, Nguyễn Thị Thiên Nhi điều khiển xe mô tô đi từ nhà (phường Long Châu) đến chợ Vĩnh Long mua đồ, Nhi thấy chị P.T.T.L (SN 1995, ngụ phường Phước Hậu, tỉnh Vĩnh Long) có đeo một sợi dây chuyền bằng vàng trên cổ.

Sau đó, Nhi đi theo chị L., phóng xe lên áp sát rồi giật dây chuyền của chị L. và tăng ga bỏ chạy. Ngày 18/12, chị L. đến Công an phường Long Châu trình báo bị cướp sợi dây chuyền bằng vàng 17K, trị giá trên 42 triệu đồng.

Bằng các biện nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Công an phường Long Châu xác định Nhi là nghi phạm nên mời lên làm việc.

Tại cơ quan Công an, Nhi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Tiến hành kiểm tra nhà đối tượng, công an thu giữ số tiền mà Nhi đã bán sợi dây chuyền cướp giật của chị L.

Theo Nam An

Đời sống và pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thông báo khẩn với tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 12 giờ hôm nay

Thông báo khẩn với tất cả người tham gia giao thông ở Hà Nội từ 12 giờ hôm nay Nổi bật

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 5°C

Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, rét nhất dưới 5°C Nổi bật

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm sát hại bé gái 13 tuổi ở Cà Mau

20:45 , 04/01/2026
Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

20:29 , 04/01/2026
CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, 11 ô tô hư hỏng

CLIP: Hiện trường tai nạn liên hoàn trên cao tốc La Sơn - Hòa Liên, 11 ô tô hư hỏng

19:59 , 04/01/2026
Bến xe Hà Nội đông đúc trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

Bến xe Hà Nội đông đúc trong ngày cuối nghỉ Tết Dương lịch

19:46 , 04/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên