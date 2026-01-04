Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026

04-01-2026 - 20:29 PM | Xã hội

Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 Hà Nội dần lấy lại nhịp sống quen thuộc. Mang theo không khí hối hả đặc trưng của những ngày đầu năm mới.

Là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, ngay từ đầu giờ chiều 4-1, các cửa ngõ Hà Nội bắt đầu có lượng xe tăng vọt do người dân quay trở lại để tiếp tục học tập, làm việc.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 1.

Tình trạng ùn ứ xảy ra tại cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, từ khu vực cầu Văn Điển đến gần Vành đai 3 trên cao

Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra ở đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), kéo dài từ khu vực bến xe Nước Ngầm đến nút giao ở ngõ 15 Ngọc Hồi. Nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi sau khi di chuyển một quãng đường dài bằng xe máy để trở lại Hà Nội.

Trên các tuyến đường nội đô như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3, mật độ phương tiện tăng rõ rệt so với những ngày nghỉ lễ. Lực lượng CSGT được bố trí phân luồng từ sớm, đảm bảo giao thông thông suốt tại các nút giao trọng điểm.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 2.

Khu vực Đại lộ Thăng Long cũng rơi vào tình trạng ùn ứ

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 3.

Các tuyến đường nội đô phương tiện lưu thông cũng đông đúc

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn ứ sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 - Ảnh 5.

Theo Hải Anh

Người lao động

