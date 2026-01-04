Dòng người ùn ùn trở lại Hà Nội sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026
Sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 Hà Nội dần lấy lại nhịp sống quen thuộc. Mang theo không khí hối hả đặc trưng của những ngày đầu năm mới.
Là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết dương lịch 2026, ngay từ đầu giờ chiều 4-1, các cửa ngõ Hà Nội bắt đầu có lượng xe tăng vọt do người dân quay trở lại để tiếp tục học tập, làm việc.
Theo ghi nhận, tình trạng ùn ứ giao thông đã xảy ra ở đường Ngọc Hồi (phường Hoàng Liệt, Hà Nội), kéo dài từ khu vực bến xe Nước Ngầm đến nút giao ở ngõ 15 Ngọc Hồi. Nhiều người tỏ vẻ mệt mỏi sau khi di chuyển một quãng đường dài bằng xe máy để trở lại Hà Nội.
Trên các tuyến đường nội đô như Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Phạm Văn Đồng, Vành đai 3, mật độ phương tiện tăng rõ rệt so với những ngày nghỉ lễ. Lực lượng CSGT được bố trí phân luồng từ sớm, đảm bảo giao thông thông suốt tại các nút giao trọng điểm.
