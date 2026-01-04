Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Bắt Nguyễn Tùng Phến

04-01-2026 - 16:06 PM | Xã hội

Đối tượng Nguyễn Tùng Phến bị bắt sau 5 ngày thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Ngày 3/1, Công an xã Phước An, tỉnh Đồng Nai cho biết đơn vị vừa bắt giữ đối tượng Nguyễn Tùng Phến (25 tuổi) quê TP. Cần Thơ; tạm trú ấp Bến Cam, xã Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 26/12/2025, Nguyễn Tùng Phến đi đến địa bàn xã Phước An xem ai sở hở trong việc quản lý tài sản rồi ra tay trộm cắp bán lấy tiền tiêu xài.

Khi đến ấp Quới Thạnh, xã Phước An, phát hiện một chiếc xe ô tô 16 chỗ không có người quản lý đậu phía bên phải lề đường, Phến đã mở cửa xe bỏ chạy về hướng TP. HCM để bán.

Tuy nhiên khi đi đến đường Bùi Hữu Nghĩa thuộc khu phố Đồng Nai, phường Biên Hòa thì xe hết xăng, chết máy nên Phến đã bỏ xe lại bên vệ đường, bắt xe khách bỏ trốn về tỉnh Gia Lai.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ ngày 31/12/2025, Công an xã Phước An đã bắt được Phến khi đang lẩn trốn tại xã Chư A Thai, tỉnh Gia Lai sau 5 ngày gây án.

Hiện Công an đang điều tra mở rộng và xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.

