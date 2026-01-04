Bắt Dương Tấn Sơn sinh năm 1988

Ngày 3/1, Công an xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết vừa triệt xóa thành công một điểm hoạt động "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự" xảy ra trên địa bàn xã và các khu vực giáp ranh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định đối tượng Dương Tấn Sơn, sinh năm 1988, trú tại Ấp Hàng Gòn, xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đã tổ chức hoạt động cho vay tiền với lãi suất cao từ năm 2024 đến nay.

Dưới vỏ bọc cho vay nhanh, không cần thế chấp tài sản, đối tượng này đã thực hiện nhiều giao dịch cho vay mang tính chất "tín dụng đen", đẩy người vay vào tình trạng lệ thuộc tài chính.

Đối tượng Dương Tấn Sơn cho vay tiền thông qua 2 hình thức chính là vay góp và vay lãi đứng. Đối với hình thức vay góp, người vay phải thanh toán cả tiền gốc và tiền lãi trong thời gian từ 28 đến 40 ngày, với lãi suất dao động từ 0,3% đến 0,71% mỗi ngày, tương đương từ 110,6% đến 260,7% mỗi năm, việc trả tiền được thực hiện hằng ngày.

Đối với hình thức vay lãi đứng, người vay chỉ trả tiền lãi hằng ngày với mức 0,7% mỗi ngày, tương ứng 255,5% mỗi năm, cho đến khi thanh toán hết số tiền gốc đã vay.

Quá trình hoạt động, đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng đứng tên mình để chuyển tiền cho người vay và thu tiền lãi, đồng thời kết hợp giao dịch bằng tiền mặt.

Khi cho vay, Sơn không yêu cầu người vay viết giấy vay nợ, không cầm cố hay thế chấp tài sản; người vay chỉ cần xuất trình căn cước công dân và dẫn đối tượng đến nơi cư trú hoặc cơ sở kinh doanh để xác nhận thông tin trước khi giải ngân.

Đối tượng Dương Tấn Sơn và tang vật (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Qua điều tra, Công an xã Long Thành đã làm rõ nhiều trường hợp vay tiền của Dương Tấn Sơn.

Trong đó, bà H., sinh năm 1983, trú tại xã Long Thành, đã vay tiền của đối tượng 17 lần kể từ tháng 01/2024, mỗi lần từ 10 đến 15 triệu đồng theo hình thức vay góp, với mức lãi suất tương đương 182,5% mỗi năm. Tổng số tiền Sơn thu lợi bất chính từ trường hợp này là hơn 39 triệu đồng.

Trường hợp bà H., trú tại xã Long Thành, đã vay tiền 15 lần, mỗi lần 30 triệu đồng, lãi suất tương đương 110,6% mỗi năm, số tiền thu lợi bất chính hơn 34 triệu đồng.

Ngoài ra, bà L. cũng nhiều lần vay tiền của Sơn với các mức lãi suất từ 243,3% đến 260,7% mỗi năm, sau đó chuyển sang vay lãi đứng; tổng số tiền đối tượng thu lợi bất chính từ trường hợp này là hơn 41 triệu đồng.

Căn cứ hồ sơ, tài liệu và chứng cứ đã thu thập, xác định từ năm 2024 đến nay, Dương Tấn Sơn đã thực hiện hành vi cho nhiều người vay tiền với lãi suất cao, tổng số tiền thu lợi bất chính lên đến gần 115 triệu đồng.

Hành vi của Sơn có dấu hiệu của tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự", quy định tại Khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Công an xã đã ra Quyết định tạm giữ đối với Dương Tấn Sơn để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Long Thành khuyến cáo người dân:

Khi phát hiện các dấu hiệu hoạt động "tín dụng đen", người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan Công an để phối hợp xử lý.