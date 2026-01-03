Chính thức: Nhiều quy định mới về sổ đỏ có hiệu lực, người dân cần biết rõ

Nghị quyết 254/2025/QH15 vừa chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 đã mang đến những hướng dẫn cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (thường gọi là Sổ đỏ, Sổ hồng).

Theo đó, đối với các trường hợp chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp mà người sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận theo Luật Đất đai 2024, thủ tục sẽ được thực hiện thông qua hình thức đăng ký biến động.

Đáng chú ý, việc đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất nay sẽ được cập nhật trực tiếp vào cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia mà không bắt buộc phải xác nhận trực tiếp trên Giấy chứng nhận đã cấp, giúp tinh gọn quy trình hành chính.

Bên cạnh đó, Nghị quyết cũng làm rõ sự thống nhất giữa các luật liên quan đến thời hạn nộp hồ sơ. Trong trường hợp Luật Nhà ở 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có quy định về thời hạn nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho bên mua khác với thời hạn đăng ký biến động của Luật Đất đai 2024, thì cơ quan chức năng sẽ ưu tiên thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản. Đối với các trường hợp đặc thù quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Đất đai 2024, người sử dụng đất sẽ được cấp chung một Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Về việc xử lý các loại giấy tờ cũ và đất giao quản lý, Nghị quyết 254 mở ra cơ chế cấp Giấy chứng nhận chính thức cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định và sở hữu Giấy chứng nhận tạm thời được cấp từ sau ngày 15/10/1993 trở về sau. Đồng thời, những diện tích đất được giao để quản lý (theo Điều 7 Luật Đất đai 2024) nếu đáp ứng đủ điều kiện tại Điều 139 Luật Đất đai 2024 cũng sẽ được xem xét cấp Giấy chứng nhận, nhằm đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho người dân và minh bạch hóa công tác quản lý đất đai.