Các xã, phường ở TPHCM được lập bao nhiêu phòng chuyên môn?

04-01-2026 - 10:39 AM | Xã hội

Chính phủ cho phép UBND cấp tỉnh quyết định số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn ở cấp xã theo đặc thù địa phương.

Chính phủ ban hành Nghị định số 370/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 150/2025/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Nghị định có hiệu lực từ 1-1-2026.

Số lượng phòng chuyên môn cấp xã, phường tại TPHCM không được vượt quá bình quân 4,7 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: NLĐO

Về khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã, hiện Nghị định số 150 quy định khung số lượng các phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã gồm 3 phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công.

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, có nhiều đề xuất, kiến nghị cần tăng thêm số lượng phòng chuyên môn thuộc UBND cấp xã để kịp thời giải quyết các thủ tục và phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân.

Do đó, Nghị định 370 cho phép UBND cấp tỉnh quyết định số lượng, tên gọi các phòng chuyên môn ở cấp xã theo đặc thù địa phương, nhưng phải bảo đảm bình quân không quá 4,5 tổ chức mỗi xã, gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Riêng TP Hà Nội và TPHCM bảo đảm không vượt quá bình quân 4,7 tổ chức (bao gồm: các phòng chuyên môn và Trung tâm Phục vụ hành chính công) trên 1 đơn vị hành chính cấp xã. Như vậy, mỗi xã, phường có thể được bố trí số lượng phòng chuyên môn khác nhau tùy điều kiện thực tế, nhưng khi tính bình quân trên toàn bộ các xã, phường của Hà Nội hoặc TPHCM thì không vượt quá 4,7 tổ chức, bao gồm cả Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Việc quyết định thành lập các phòng chuyên môn do chính quyền địa phương cấp xã quyết định. Trường hợp các đơn vị hành chính cấp xã không thành lập phòng chuyên môn thì bố trí các công chức chuyên môn để tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực theo quy định. Trung tâm Phục vụ hành chính công thuộc UBND cấp xã thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Cũng theo Nghị định số 370, UBND cấp xã trình HĐND cùng cấp quyết định thành lập, tổ chức lại, giải thể phòng chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã theo quy định của pháp luật.

UBND cấp xã căn cứ số lượng phòng chuyên môn được thành lập và số lượng Phó Trưởng phòng bình quân của phòng theo quy định, quyết định cụ thể số lượng Phó Trưởng phòng của từng phòng chuyên môn thuộc phạm vi quản lý.

Nghị định quy định người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã (Trưởng phòng) do Chủ tịch UBND cấp xã bổ nhiệm. Cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc UBND cấp xã (Phó Trưởng phòng) là người giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng về nhiệm vụ được phân công. Khi Trưởng phòng vắng mặt, Phó Trưởng phòng được Trưởng phòng ủy quyền điều hành các hoạt động của phòng.

Theo quy định mới, phòng có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật để thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND cấp xã quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực ở địa phương theo quy định của pháp luật.

